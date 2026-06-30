Donald Trump no extenderá la duración del T-MEC

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciaría oficialmente el miércoles que no prorrogará el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), lo que marcará el inicio de un plazo de diez años para la potencial disolución de la zona de libre comercio norteamericana, que lleva 32 años en vigor, mientras los tres países negocian propuestas de cambios.

Esa declaración dará inicio a un período de revisión de seis años, que forma parte de una "cláusula de extinción" negociada por la primera administración del presidente Donald Trump.

Sin embargo, esto no contribuirá en gran medida a modificar las polémicas negociaciones sobre el futuro del pacto, que incluyen exigencias de gran alcance para aumentar el contenido estadounidense y regional en la producción automotriz norteamericana, así como medidas de protección comercial para impedir que los productos chinos se beneficien del TMEC.

Se espera que los responsables de comercio de Estados Unidos, México y Canadá se reúnan de forma virtual el miércoles y anuncien si desean prorrogar el pacto por otros 16 años.

El jefe de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, ya ha programado una tercera ronda de negociaciones con México para la semana del 20 de julio, lo que indica su intención de seguir presionando para que se introduzcan cambios.

"Esperamos que el 1 de julio pase sin más y que Estados Unidos no confirme su deseo de prorrogar el acuerdo", dijo Greta Peisch, exconsejera general de la USTR y actualmente socia especializada en comercio en el bufete Wiley Rein de Washington.

Peisch añadió que no está claro "si Estados Unidos expresará públicamente y de forma precisa lo que busca" en una declaración prevista tras la reunión.

Si no se llega a un acuerdo sobre las revisiones del TMEC, el pacto comercial quedaría en un limbo indefinido, con sesiones de revisión similares cada año durante los próximos 10 años, tras los cuales el pacto comercial norteamericano podría expirar el 1 de julio de 2036.

El proceso de revisión y caducidad, que se consideró controvertido cuando se promulgó, es independiente de una cláusula de rescisión que el presidente Donald Trump, o sus homólogos mexicano y canadiense podrían ejercer, lo que provocaría la retirada de Estados Unidos del acuerdo en un plazo de seis meses.

Trump, cuya primera administración negoció el TMEC para sustituir al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 1994, calificó su entrada en vigor en 2020 como "el acuerdo comercial más justo, equilibrado y beneficioso que jamás hayamos promulgado".

Sin embargo, su opinión sobre el TMEC se deterioró rápidamente a medida que aumentaba el déficit comercial de Estados Unidos con México en materia de bienes, en parte porque las empresas trasladaron sus cadenas de suministro fuera de China tras la imposición de elevados aranceles a los productos chinos. Trump dice con frecuencia que no quiere renovar el tratado, y se muestra partidario, en su lugar, de los elevados aranceles que ha impuesto a los automóviles, el acero y el aluminio mexicanos y canadienses.

Negociaciones bilaterales entre Estados Unidos y México sin Canadá

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo el martes que el Gobierno del país latinoamericano ya firmó una carta para que el tratado de comercio de Norteamérica (TMEC) se amplíe 16 años, en el marco de los requisitos inherentes la revisión del pacto regional. Reveló que también lo hizo Canadá pero no Estados Unidos.

Las discusiones sobre la revisión del T-MEC continúan.



La presidenta @Claudiashein informó que, el día de mañana tendrá una reunión con el gobierno de Estados Unidos y Canadá para conocer si se prolongará el tiempo del tratado comercial.



Originalmente, el tratado tiene una... pic.twitter.com/4mxNAHSQUY — Liz Vilchis (@_LizVilchis) June 30, 2026

Por ahora, Washington está celebrando rondas de negociación formales únicamente con México, dejando a Canadá al margen en medio de una larga lista de puntos de fricción comercial bilaterales que van desde las restricciones del mercado lácteo canadiense hasta la retirada de bebidas alcohólicas estadounidenses de las estanterías de las tiendas por parte de las provincias canadienses.

Greer no ha previsto ningún calendario para iniciar negociaciones formales con Ottawa, aunque mantiene conversaciones con su homólogo canadiense, el ministro de Comercio Dominic LeBlanc.

En cuanto a México, el equipo de Greer ha exigido que todos los vehículos fabricados en América del Norte contengan un 50% de contenido específico de Estados Unidos, una cifra que elevaría el contenido regional exigido hasta el 82% para poder optar a los beneficios estadounidenses, han dicho fuentes familiarizadas con las negociaciones. Es probable que a los vehículos ensamblados en México y Canadá se les sigan aplicando aranceles de algún tipo, ha señalado Greer.

Un funcionario mexicano ha dicho que Estados Unidos y México han debatido la idea de un arancel global universal del 15% sobre los automóviles, pero con un tipo más bajo para los vehículos procedentes de México y Canadá si acuerdan normas de origen más estrictas.

El funcionario señaló que México y Estados Unidos coinciden en líneas generales sobre los problemas del TMEC: una disminución constante de los puestos de trabajo en el sector manufacturero estadounidense; la caída del contenido de Estados Unidos en los automóviles a medida que aumentan las piezas asiáticas; y la preocupación por el aumento del transbordo.

"México y Estados Unidos están de acuerdo en los objetivos. Lo que estamos debatiendo es cómo alcanzarlos", añadió el funcionario.