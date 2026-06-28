Durazo exige a The New York Times rectificar reportaje que lo vincula con investigación en EU

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, solicitó a New York Times rectificar la publicación que lo menciona en la nota "Funcionarios mexicanos se han convertido en informantes para la administración Trump", al sostener que no existe evidencia oficial que lo vincule con una investigación de autoridades de Estados Unidos.

El mandatario estatal dirigió una carta a A. G. Sulzberger, editor y presidente del diario, y a Joseph Kahn, editor ejecutivo, para rechazar el contenido del reportaje publicado el 27 de junio, firmado por Steve Fisher, Jack Nicas y Alan Feuer.

En el documento afirmó que el periódico retomó información difundida previamente por Los Angeles Times sin aportar nuevas pruebas objetivas o verificables.

Durazo aseguró que no ha recibido notificación de ninguna autoridad, en México o en el extranjero, sobre la existencia de una investigación en su contra. Agregó que tampoco existe actuación oficial conocida que respalde las afirmaciones publicadas.

La publicación, firmada por Steve Fisher, Jack Nicas y Alan Feuer, asegura, con base en fuentes anónimas, que al menos una decena de funcionarios y políticos de Morena comenzaron a colaborar de manera discreta con autoridades estadounidenses, principalmente con la DEA, proporcionando información sobre otros integrantes del partido gobernante.

El reportaje sostiene que esa cooperación surgió tras contactos impulsados por agencias de Estados Unidos y ocurre mientras Washington amplía sus investigaciones sobre presuntos vínculos entre políticos mexicanos y organizaciones criminales.

En ese contexto, el texto menciona a gobernadores como Rubén Rocha Moya, Alfonso Durazo y Américo Villarreal, quienes ya habían sido objeto de publicaciones previas sobre presuntas investigaciones estadounidenses. El reportaje no presenta documentos oficiales, acusaciones judiciales ni confirma que esos mandatarios hayan sido notificados por autoridad alguna.

Alfonso Durazo rechazó estar bajo investigación por autoridades de Estados Unidos, luego de una publicación de The New York Times.



El gobernador de Sonora envió una carta al editor del diario para solicitar una rectificación.



Afirmó que no ha recibido notificación alguna ni... https://t.co/ltqs0TBj4D pic.twitter.com/nDogv1n28M — Azucena Uresti (@azucenau) June 28, 2026

Solicitudes de aclaración y postura oficial

El mandatario estatal sostuvo que presentar esos señalamientos como un hecho, sin respaldo documental o judicial, afecta la credibilidad del propio medio.

En la carta citó una frase del expresidente Andrés Manuel López Obrador: "la mentira, cuando no mancha, tizna". La misiva señala que la obligación ética del periodismo exige corregir publicaciones que carecen de sustento verificable.

Pide aclaración pública

Como parte de su petición, Durazo solicitó que el New York Times aclare expresamente que no cuenta con información oficial públicamente confirmada que permita sostener que ha sido notificado, requerido, imputado o acusado dentro de una investigación alguna.

También pidió que esa aclaración tenga una relevancia equiparable a la publicación original, con el propósito de que futuras consultas sobre el reportaje incluyan la inexistencia de información oficial que confirme los señalamientos.

El gobernador afirmó que su solicitud no busca limitar la libertad de prensa, sino restablecer el equilibrio frente a una imputación pública que, según su postura, carece de pruebas documentales. La carta concluye con la firma del mandatario sonorense.

Sigue el contenido de Ovaciones en todas las plataformas digitales y no te pierdas lo último en noticias.