La última petición de "El Mayo": busca prisión con atención médica antes de conocer su sentencia

La defensa de Ismael "El Mayo" Zambada pidió que, en caso de recibir cadena perpetua, el fundador del Cártel de Sinaloa sea recluido en una prisión federal de Estados Unidos con atención médica especializada, al argumentar que su edad y estado de salud requieren cuidados permanentes.

Detalles de la solicitud de la defensa para Ismael Zambada

La solicitud fue presentada antes de la audiencia de sentencia programada para este lunes 20 de julio en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, donde el juez Brian Cogan resolverá el futuro judicial del narcotraficante mexicano.

El abogado Frank Pérez reconoció que Zambada pasará el resto de su vida en prisión y concentró la estrategia de la defensa en conseguir un centro penitenciario que pueda atender los problemas médicos del acusado. También reiteró que su cliente no colaboró con las autoridades estadounidenses como testigo protegido.

De acuerdo con la petición de la defensa, existen tres prisiones del sistema federal que cuentan con infraestructura hospitalaria o servicios médicos de alta especialidad para internos con enfermedades crónicas o de edad avanzada, por lo que solicitó que el Buró Federal de Prisiones considere alguna de ellas al momento de asignar el centro de reclusión.

Postura de la fiscalía y expectativas de la audiencia

La fiscalía estadounidense mantiene una postura distinta. El 13 de julio pidió al juez Brian Cogan imponer cadena perpetua y ordenar el decomiso de bienes por un valor estimado de 15 mil millones de dólares, al considerar que Zambada encabezó durante décadas una de las organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas más poderosas del mundo.

Aunque la ubicación definitiva del centro penitenciario corresponde al Buró Federal de Prisiones, el juez puede formular recomendaciones durante la audiencia, especialmente cuando existen argumentos relacionados con la condición física o médica del sentenciado.

La resolución de este lunes representa el cierre del proceso penal contra uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, la audiencia también concentra atención por las posibles declaraciones de la defensa, del propio Zambada o de la fiscalía, que podrían abrir nuevos frentes informativos sobre su captura o sobre el expediente que lo llevó ante la justicia estadounidense.