Golpe al tráfico de armas: EU decomisa 138 armas que iban rumbo a México

Las autoridades de Estados Unidos decomisaron 138 armas de fuego, entre ellas dos rifles calibre .50, que traficantes pretendían introducir de forma ilegal a México desde Carolina del Norte, informó el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson.

El diplomático señaló que el aseguramiento fue posible gracias a una operación encubierta apoyada en labores de inteligencia. En un mensaje difundido en la red social X, sostuvo que la acción refleja el compromiso del presidente Donald Trump para frenar el tráfico ilegal de armas hacia territorio mexicano.

"Cada arma asegurada es un arma menos en manos de los delincuentes, haciendo más seguras a nuestras dos naciones", escribió Johnson al destacar el resultado del operativo.

Gracias a una operación encubierta, autoridades estadounidenses confiscaron 138 armas de fuego —incluidos dos rifles calibre .50— que traficantes pretendían enviar a México desde Carolina del Norte. Esta acción contundente refleja el compromiso de @POTUS @realDonaldTrump para... pic.twitter.com/e9cTdEdZbx — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) July 2, 2026

Cooperación bilateral y resultados en seguridad

El decomiso ocurre mientras ambos gobiernos mantienen la cooperación en materia de seguridad, uno de los ejes de la relación bilateral. El tráfico de armas desde Estados Unidos hacia México ha sido señalado por autoridades mexicanas como un factor que fortalece la capacidad de fuego de los grupos del crimen organizado.

Johnson también informó sobre otro resultado de esa coordinación. Explicó que autoridades estadounidenses detuvieron a un ciudadano mexicano prófugo, buscado en México por el delito de homicidio, quien será entregado a las autoridades mexicanas para enfrentar el proceso judicial correspondiente.

"Esto es lo que logra nuestra colaboración: los delincuentes rinden cuentas, se hará justicia y, como resultado, nuestras comunidades serán más seguras", afirmó el embajador.

Aunque Johnson confirmó el decomiso de las armas y la captura del presunto homicida, no dio a conocer la identidad del detenido ni precisó la fecha en que ocurrirá su entrega a México. Tampoco informó si el aseguramiento derivó en más detenciones relacionadas con la red de tráfico de armamento.

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