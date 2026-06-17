¿Se terminó la guerra? Estados Unidos e Irán firman un acuerdo

La tensión que durante meses mantuvo al mundo en alerta por un posible conflicto de mayores dimensiones en Medio Oriente ha dado un inesperado giro.

Después de una guerra que dejó miles de víctimas y provocó incertidumbre en los mercados internacionales, Washington y Teherán dieron un paso que podría redefinir la relación entre ambos países.

Aunque el anuncio abre la puerta a un periodo de estabilidad, aún quedan temas delicados por resolver y el futuro de la región dependerá del cumplimiento de los compromisos adquiridos.

En Ovaciones te decimos qué puntos se acordaron entre Estados Unidos e Irán.





Estados Unidos e Irán firman acuerdo

Estados Unidos e Irán confirmaron la firma de un Memorando de Entendimiento (MOU) que busca poner fin al conflicto iniciado el pasado 28 de febrero y abrir un proceso de negociación para alcanzar una paz duradera.

De acuerdo con información difundida por la agencia AFP, Irna e Infobae, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el documento este miércoles 17 de junio durante una cena con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Palacio de Versalles, después de la cumbre del G-7.

Por su parte, Irán confirmó que ya había suscrito el acuerdo de manera digital.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaïl Baghaï, aseguró que el texto quedó concluido con las firmas de ambos gobiernos y que ahora comienza la etapa más importante: su implementación.

El memorando establece un alto inmediato y permanente de las operaciones militares entre ambas naciones y contempla negociaciones durante los próximos 60 días para alcanzar un acuerdo definitivo, especialmente en torno al programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones económicas.

¿A qué acuerdo llegaron EU e Irán?

Según el texto del Memorando de Entendimiento difundido por Infobae y confirmado por funcionarios de ambos países, los principales puntos del acuerdo son:

Fin de las operaciones militares : Estados Unidos e Irán se comprometen a cesar de manera inmediata y permanente cualquier acción militar entre ambos.

Respeto mutuo a la soberanía : Ninguno de los dos gobiernos interferirá en los asuntos internos del otro.

Negociaciones por 60 días : Ambas partes tendrán un plazo inicial de dos meses para alcanzar un acuerdo definitivo.

Suspensión de sanciones petroleras: Washington comenzará a levantar restricciones para la exportación de petróleo iraní y permitirá ciertas transacciones financieras .

Reapertura del estrecho de Ormuz : Irán garantizará el paso seguro de buques comerciales y restablecerá progresivamente el tráfico marítimo en una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

Reconstrucción económica de Irán : Se proyecta un fondo de al menos 300 mil millones de dólares, respaldado por socios regionales , para impulsar la recuperación económica iraní.

Programa nuclear iraní: Teherán reafirmó que no desarrollará armas nucleares y aceptó diluir su uranio enriquecido bajo supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica ( OIEA ).

Liberación de activos congelados: Estados Unidos se comprometió a facilitar el acceso de Irán a fondos y activos restringidos.

"Ahora es momento de poner a prueba la implementación de este acuerdo", declaró el portavoz iraní Esmaïl Baghaï al anunciar la firma del documento.

¿Qué pasará con EU e Irán tras la firma del acuerdo?

La firma del memorando no representa el final definitivo de las tensiones entre ambos países, sino el inicio de un complejo proceso de negociación.

En los próximos 60 días, representantes de Washington y Teherán sostendrán conversaciones directas para definir el futuro del programa nuclear iraní, el destino del uranio enriquecido y el calendario para el levantamiento total de las sanciones.

La administración estadounidense ha dejado claro que su objetivo es impedir que Irán desarrolle capacidades nucleares militares, mientras que Teherán insiste en conservar parte de su tecnología de enriquecimiento.

Además, el acuerdo incluye compromisos relacionados con la estabilidad en el Líbano y la seguridad en el estrecho de Ormuz, factores que podrían influir en el precio internacional del petróleo y en la seguridad de Medio Oriente.

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