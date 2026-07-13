¿Marina del Pilar sí cooperará con el FBI? Gobernadora aclara audios

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, volvió a colocarse en el centro de la polémica tras la difusión de nuevos audios que desataron especulaciones sobre su presunta disposición para colaborar con autoridades de Estados Unidos.

La filtración abrió nuevamente el debate sobre su situación legal, su relación con agencias estadounidenses y los alcances de una conversación privada que ahora tiene repercusiones políticas.

Sin embargo, la mandataria rompió el silencio y ofreció una versión distinta de los hechos, con la que busca frenar las interpretaciones que surgieron tras la publicación del material.

En Ovaciones te decimos qué fue lo que dijo Marina del Pilar y por qué podría colaborar con Estados Unidos.





Se filtran audios de Marina del Pilar con agentes estadounidenses

La controversia comenzó luego de que el periodista Héctor de Mauleón difundiera un nuevo audio en el que una voz atribuida a Marina del Pilar sostiene una conversación con personas que presuntamente actúan como agentes o intermediarios de autoridades estadounidenses.

En la grabación se escucha que primero le preguntan si continúa siendo representada legalmente por el abogado Michael Nadler en Estados Unidos, a lo que responde afirmativamente.

Posteriormente, el interlocutor menciona la posibilidad de que existan cargos en su contra e incluso hace referencia a un eventual proceso de extradición.

La conversación toma un giro cuando la gobernadora pregunta directamente si las autoridades estadounidenses buscan llevarla a ese país y cuestiona por qué no le informan qué información requieren.

La filtración ocurre meses después de que el gobierno de Estados Unidos revocara la visa de Marina del Pilar, decisión anunciada públicamente por la propia mandataria el 10 de mayo de 2025, poco después de que la misma medida fuera aplicada a quien entonces era su esposo, Carlos Torres.

Hasta ahora, el gobierno estadounidense no ha explicado oficialmente las razones de esa determinación.

En paralelo, el caso también ha sido relacionado con publicaciones periodísticas, entre ellas un reportaje de The New York Times, que abordó presuntos acercamientos de actores políticos mexicanos con autoridades estadounidenses en temas de seguridad, aunque hasta el momento no existe una acusación oficial contra Marina del Pilar derivada de ese reportaje.

Asimismo, en los audios se menciona que el FBI habría tomado conocimiento del asunto; sin embargo, hasta ahora ninguna autoridad estadounidense ha confirmado públicamente la existencia de una investigación penal o de una solicitud formal de extradición contra la gobernadora de Baja California.

¿Qué decían los audios?

Uno de los fragmentos que más llamó la atención fue cuando la voz atribuida a la gobernadora expresa su preocupación por una posible extradición.

"¿Están diciendo que me quieren llevar de extradición?... ¿No me pueden decir de qué quieren que les hable? Yo puedo saber o escuchar muchas cosas de seguridad, pero si hay algo en particular que ellos quieran saber..."

Minutos después, en el mismo material difundido, también se escucha una aparente disposición para colaborar.

"Yo estoy dispuesta a hablar de todo lo que yo pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar. Yo puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad, que tampoco es que yo escuche en otras partes."

Estas declaraciones fueron interpretadas por distintos sectores como una posible intención de intercambiar información con autoridades estadounidenses.

Sin embargo, la autenticidad integral del audio, el contexto completo de la conversación y las circunstancias en las que ocurrió no han sido verificadas de manera independiente.

Hasta el momento tampoco existe confirmación oficial por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre cargos penales, procesos judiciales o solicitudes de extradición contra Marina del Pilar.

? MARINA DEL PILAR CAMBIA LA VERSIÓN



¿Alguien le cree?



Marina del Pilar respondió al audio difundido por Héctor de Mauleón.



Ahora dice que habló con personas que se presentaron como agentes o intermediarios de autoridades de Estados Unidos.



Pero que nunca acreditaron... https://t.co/lUlKopKN6s pic.twitter.com/SbdJjmj6eE — Juan Ortiz ? (@Juan_OrtizMX) July 13, 2026

Marina del Pilar reacciona a filtración de audios

Tras la difusión del material, la gobernadora emitió un comunicado en el que reconoció que sí sostuvo una conversación con personas que se presentaron como agentes o intermediarios de autoridades estadounidenses.

No obstante, aclaró que esas personas nunca acreditaron oficialmente esa representación, ya que no mostraron identificaciones, documentos ni requerimientos formales.

"Los audios difundidos recientemente corresponden a fragmentos de una conversación privada sostenida con personas que se presentaron como agentes o intermediarios de autoridades estadounidenses, sin acreditar formalmente dicha representación", explicó.

Marina del Pilar sostuvo que, precisamente por esa razón, dejó claro durante la conversación que cualquier asunto de esa naturaleza debía atenderse exclusivamente mediante las vías legales e institucionales correspondientes.

Además, la mandataria de Baja California aseguró que se encuentra "tranquila y con plena disposición para aclarar cualquier situación que sea planteada formalmente por las autoridades competentes, al no existir ningún acto irregular que ocultar".

Asimismo, resaltó que "las referencias realizadas sobre cooperación e intercambio de información corresponden exclusivamente a la coordinación institucional que mantiene Baja California, como entidad fronteriza, con autoridades de México y Estados Unidos en materia de seguridad".

¿Por qué Marina del Pilar colaboraría con Estados Unidos?

La gobernadora explicó que las referencias sobre cooperación con autoridades estadounidenses corresponden únicamente al trabajo institucional que Baja California mantiene por ser un estado fronterizo.

De acuerdo con Marina del Pilar, el intercambio de información en materia de seguridad forma parte de la coordinación permanente entre autoridades mexicanas y estadounidenses para combatir delitos que afectan a ambos países.

"Dicha colaboración se realiza dentro del marco legal, mediante canales oficiales y con pleno respeto a las atribuciones de cada institución, bajo un principio claro: coordinación y comunicación, pero no subordinación", afirmó en su posicionamiento.