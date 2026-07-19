Estados Unidos lanza fuerte advertencia: apoyar a cárteles también tendrá consecuencias

La Embajada de Estados Unidos en México reafirmó la designación del Cártel de Juárez y Los Viagras como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) y advirtió que también enfrentarán consecuencias quienes financien, apoyen o colaboren con esas organizaciones o con cualquier otro cártel.

A través de un mensaje difundido en la red social X, la representación diplomática sostuvo que la medida refleja el compromiso del presidente Donald Trump de desmantelar a las organizaciones que Washington identifica como "narcoterroristas" y las estructuras que las respaldan.

Acciones de Estados Unidos contra cárteles narcotraficantes

"La designación del Cártel de Juárez y Los Viagras como Organizaciones Terroristas Extranjeras reafirma el compromiso del presidente Donald Trump de desmantelar a las organizaciones narcoterroristas y todas las redes que las sostienen", publicó la embajada.

La sede diplomática añadió que Estados Unidos y México trabajan de manera conjunta para desarticular el tráfico de drogas, armas y otras actividades ilícitas que, según el mensaje, representan una amenaza para ambos países.

La publicación forma parte de la estrategia de comunicación con la que Washington ha respaldado la política de la Casa Blanca para combatir a los cárteles mediante herramientas legales y financieras derivadas de la designación como organizaciones terroristas.

La designación del Cártel de Juárez y Los Viagras como Organizaciones Terroristas Extranjeras reafirma el compromiso de @POTUS @realDonaldTrump de desmantelar a las organizaciones narcoterroristas y todas las redes que las sostienen. Estos grupos, y cualquiera que los financie,... pic.twitter.com/qti77hWFQb — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) July 19, 2026

Medidas y advertencias sobre seguridad fronteriza

En un segundo mensaje, la Embajada de Estados Unidos también difundió una advertencia dirigida a personas que buscan ingresar de manera irregular a territorio estadounidense.

La representación diplomática afirmó que la seguridad fronteriza "ha cambiado significativamente" durante los últimos años gracias al aumento de personal, tecnología y recursos para detectar y detener cruces ilegales.

"Infórmate antes de arriesgar tu vida y tu futuro. #NiLoIntentes", señaló la embajada, al reforzar la campaña con la que el gobierno estadounidense busca desalentar la migración irregular.

Los dos mensajes forman parte de la estrategia de comunicación del gobierno estadounidense para combinar la presión contra las organizaciones criminales con la disuasión de los cruces irregulares en la frontera común.