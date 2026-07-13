EU va contra "El Mayo" Zambada: ¿De cuánto será su sentencia y decomiso millonario?

A casi dos años de su captura y cuando parecía que el proceso judicial avanzaba hacia su etapa definitiva, el caso de Ismael "El Mayo" Zambada volvió a colocarse en el centro de la atención internacional.

Un nuevo documento presentado por el gobierno de Estados Unidos revela la dimensión de la condena que buscan imponer al histórico líder del Cártel de Sinaloa y expone los argumentos con los que las autoridades pretenden que nunca vuelva a recuperar su libertad.

En Ovaciones te decimos qué dice el escrito que autoridades estadounidenses presentaron ante la Corte y de cuánto es la sentencia que solicitan para Ismael Zambada.





Estados Unidos solicita cadena perpetua para "El Mayo" Zambada

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó ante la Corte del Distrito Este de Nueva York un escrito en el que solicita al juez Brian M. Cogan imponer una sentencia de cadena perpetua contra Ismael Zambada García, alias "El Mayo", durante la audiencia de sentencia programada para el próximo 20 de julio.

En el documento, la fiscalía sostiene que Zambada fue durante décadas uno de los narcotraficantes "más prolíficos y poderosos del mundo" y lo identifica como cofundador del Cártel de Sinaloa junto con Joaquín "El Chapo" Guzmán.

De acuerdo con el gobierno estadounidense, el capo supervisó el tráfico de millones de kilogramos de cocaína, metanfetamina y, en años recientes, fentanilo hacia territorio estadounidense, además de dirigir una estructura criminal responsable de homicidios, secuestros, torturas y actos sistemáticos de corrupción.

"Sería difícil exagerar la magnitud de los crímenes del acusado y la escala de la corrupción, violencia y otros daños que extendió por México, Estados Unidos y el mundo", señala el escrito presentado ante la Corte.

NEW: US prosecutors on Ismael "El Mayo" Zambada...



Under his direction, the Sinaloa cartel "paid millions in bribes at all levels of the Mexican government—police, military, and politicians—to ensure the Cartel could operate without interference."https://t.co/3wUeMxQD7Q pic.twitter.com/ge0gleatK6 — Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) July 13, 2026

¿Por qué la fiscalía considera que Zambada merece prisión de por vida?

El documento judicial hace un recuento de la evolución del Cártel de Sinaloa desde finales de los años ochenta y describe cómo la organización pasó de controlar rutas de cocaína provenientes de Colombia a convertirse en una de las mayores estructuras criminales dedicadas también al tráfico de heroína y fentanilo.

Según la fiscalía, tras la extradición de Joaquín "El Chapo" Guzmán a Estados Unidos en 2017, "El Mayo" asumió el liderazgo absoluto del grupo criminal hasta su detención en julio de 2024.

Las autoridades sostienen que durante ese periodo el cártel distribuyó al menos 1.5 millones de kilogramos de cocaína, además de expandir el comercio de otras drogas ilícitas, generando miles de millones de dólares en ganancias anuales.

El escrito también asegura que Zambada ordenó asesinatos de integrantes del propio cártel, rivales y funcionarios, además de mantener redes de sobornos dirigidas a policías, militares y políticos para garantizar la operación de la organización criminal.

Solicitan decomiso millonario para "El Mayo" Zambada

Además de solicitar una condena de por vida, el Departamento de Justicia pidió que la Corte imponga un decomiso por 15 mil millones de dólares, monto que, según la fiscalía, corresponde a las ganancias obtenidas por las actividades ilícitas del Cártel de Sinaloa durante el liderazgo de Zambada.

El gobierno estadounidense explicó que la cifra supera incluso el decomiso ordenado contra Joaquín "El Chapo" Guzmán, debido a que contempla tanto las operaciones desarrolladas cuando ambos dirigían conjuntamente la organización como las ganancias obtenidas cuando "El Mayo" quedó al frente del grupo criminal.

Asimismo, la fiscalía pidió al juez considerar los riesgos de seguridad que representa el acusado incluso dentro del sistema penitenciario estadounidense, al señalar que todavía existen integrantes del Cártel de Sinaloa leales a Zambada y que podría intentar mantener influencia sobre la organización desde prisión.

En el documento oficial, el gobierno estadounidense señala que no se opone a que reciba atención médica especializada, pero solicita que cualquier recomendación para su reclusión también tome en cuenta "los graves riesgos de seguridad" que representa debido a su historial como líder de una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo.