Estados Unidos suspende exportación de ganado a México por gusano barrenador

Estados Unidos suspendió con efecto inmediato la exportación de ganado bovino y otras especies hacia México tras confirmar nuevos casos de gusano barrenador en Texas y Nuevo México, una decisión que endurece las restricciones sanitarias entre ambos países y vuelve a colocar a la plaga como el principal desafío para el comercio pecuario regional.

El anuncio fue emitido por el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (APHIS), después de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) reportó cinco casos activos de la enfermedad en territorio estadounidense. Tres de ellos fueron confirmados recientemente: uno en ganado del condado de La Salle, Texas; otro en una cabra del condado de Gillespie; y un tercero en un perro localizado en el condado de Lea, Nuevo México.

Estados Unidos mantiene suspendida desde hace semanas la importación de ganado mexicano por la presencia del gusano barrenador, mientras que ahora cerró también la salida de animales hacia territorio mexicano.





Importaciones desde EU tienen peso marginal

Pese al anuncio, los datos comerciales muestran que México no depende del ganado estadounidense para abastecer su mercado interno. Durante 2024 el país importó apenas 16 mil 145 cabezas de ganado en pie procedentes de Estados Unidos. En 2025 la cifra cayó a 6 mil 104 animales y entre enero y abril de 2026 apenas sumó 2 mil 110 cabezas.

El volumen importado en 2025 se desplomó 62.2 por ciento respecto al año previo, mientras que las compras registradas durante los primeros cuatro meses de 2026 representan una fracción mínima para el tamaño de la industria pecuaria nacional.

La mayor parte de las importaciones corresponde a bovinos clasificados como "los demás bovinos", seguidos por vacas lecheras destinadas a producción especializada. El volumen total representa una participación reducida dentro del inventario ganadero mexicano.

No solo afecta a mascotas, también puede afectar a personas.



El gusano barrenador invade heridas o piel expuesta, sobre todo en condiciones de poca higiene o con presencia de moscas.



Si hay señales, no esperes: acude a tu unidad de salud.#PrimeroTuSalud pic.twitter.com/l1k7xUqwII — OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) June 4, 2026

México exporta mucho más de lo que importa

De acuerdo con cifras del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), México exportó cerca de 1.25 millones de cabezas de ganado en pie hacia Estados Unidos durante 2024, mientras que las importaciones desde el mercado estadounidense apenas representaron alrededor de 1.3 por ciento de ese volumen.

Esa diferencia explica por qué especialistas descartan un riesgo de desabasto de carne o ganado en México derivado de la decisión estadounidense. El mayor impacto económico recae en las cadenas de exportación y en los productores que dependen del intercambio transfronterizo.

El USDA informó que ya abrió investigaciones epidemiológicas para determinar el origen de los nuevos contagios. En el caso del perro detectado en Nuevo México, las autoridades estadounidenses indicaron que el animal había permanecido recientemente en México antes de cruzar la frontera.

Mientras continúan las restricciones, ambos gobiernos buscan contener la propagación del gusano barrenador mediante vigilancia epidemiológica, controles sanitarios reforzados y programas de liberación de moscas estériles. La reapertura plena del comercio dependerá de que la plaga vuelva a quedar bajo control en ambos lados de la frontera.

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