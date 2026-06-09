Estados Unidos actualiza alerta para México rumbo al Mundial 2026

La inminente cuenta regresiva para el Mundial 2026 también abrió un frente en materia de percepción internacional. El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó su advertencia de viaje para México y reiteró recomendaciones especiales para los ciudadanos estadounidenses que planean asistir a los partidos que se disputarán en territorio mexicano.

La actualización mantiene un esquema diferenciado por estados. Mientras algunas entidades permanecen bajo la categoría de "No viajar", otras se ubican en niveles de precaución menor.

Aunque la Ciudad de México y Nuevo León, dos de las tres sedes mexicanas del Mundial 2026, permanecen en nivel 2 de precaución, la advertencia estadounidense mantiene observaciones más severas para otras regiones del país.





Washington recomienda no viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas, estados clasificados en nivel 4 por riesgos relacionados con violencia y delincuencia.

La clasificación también coloca a Jalisco, sede de partidos mundialistas en el Estadio Akron, dentro del nivel 3 de alerta, una categoría en la que Estados Unidos pide reconsiderar los viajes.

El contraste refleja uno de los desafíos que enfrentará México durante la Copa del Mundo: mientras las ciudades anfitrionas se alistan para recibir a miles de aficionados extranjeros, persiste una percepción de riesgo sobre distintas zonas del país que sigue presente en las evaluaciones de seguridad de Washington.

La medida no representa una sanción nueva ni una restricción extraordinaria relacionada con la Copa del Mundo. Se trata de una revisión periódica que forma parte del sistema de alertas que Washington utiliza para informar a sus ciudadanos sobre riesgos de seguridad en el extranjero.

México es un destino vacacional popular, pero los riesgos de seguridad varían mucho según la región, por lo que asignamos niveles de advertencia de viaje para cada estado mexicano, desde nivel 1 (tomar precauciones normales) hasta nivel 4 (no viajar). Si consiguió boletos para un... pic.twitter.com/yQR7UxzOZB — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) June 9, 2026

Mundial 2026 bajo la lupa

La actualización cobra relevancia por el tamaño del torneo que se aproxima. México será sede de partidos del Mundial 2026 y albergará el encuentro inaugural en el Estadio Azteca, un evento que atraerá a cientos de miles de visitantes nacionales y extranjeros.

En ese contexto, la advertencia estadounidense vuelve a colocar el foco en temas como la violencia vinculada con el crimen organizado, secuestros y delitos de alto impacto que afectan a distintas regiones del país.

Aunque las alertas están dirigidas exclusivamente a ciudadanos estadounidenses, suelen influir en la percepción internacional sobre la seguridad de los destinos turísticos y de negocios. También son observadas por operadores turísticos, aerolíneas y organizadores de eventos internacionales.

Percepción y turismo

El gobierno mexicano ha defendido en diversas ocasiones que gran parte de los destinos turísticos operan con normalidad y reciben millones de visitantes cada año. Sin embargo, las alertas emitidas por Washington suelen generar debate debido a su impacto mediático y económico.

A medida que se acerca el Mundial, la seguridad se perfila como uno de los desafíos centrales para las autoridades federales, estatales y locales. La organización del torneo no sólo implica infraestructura y logística, sino también garantizar condiciones que permitan recibir a miles de aficionados provenientes de todo el mundo.

La actualización de la advertencia estadounidense confirma que, además de la competencia deportiva, México enfrentará una batalla por la confianza internacional en vísperas del mayor escaparate global que tendrá el país en los próximos años.

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