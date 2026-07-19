Sheinbaum y Trump entregan las medallas en final del Mundial junto a Infantino

La presidenta Claudia Sheinbaum participó este domingo en la ceremonia oficial de premiación de la Copa Mundial de la FIFA 2026, al compartir el estrado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y otros líderes internacionales al término de la final entre España y Argentina en el MetLife Stadium.

La mandataria mexicana formó parte del protocolo con el que la FIFA reconoció a los campeones, subcampeones y a los jugadores más destacados del torneo, en una imagen que reunió a los principales representantes de los tres países organizadores del Mundial y a invitados de alto nivel.

Durante la ceremonia también estuvieron presentes la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump; el primer ministro de Canadá, Mark Carney; el rey Felipe VI y la reina Letizia de España, así como el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quienes presenciaron el encuentro desde el palco de honor.





Implicaciones políticas y diplomáticas del evento

La participación de Sheinbaum en la premiación representa uno de los momentos de mayor exposición internacional para la presidenta desde que asumió el cargo. La ceremonia fue seguida por millones de espectadores en todo el mundo y marcó el cierre del primer Mundial organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

La presencia de la mandataria mexicana en el estrado junto a Donald Trump e Infantino también tuvo un componente político y diplomático.

La imagen reunió a los líderes de Norteamérica en un momento en que los tres gobiernos se preparan para una nueva etapa de negociaciones sobre la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), además de mantener una agenda común en seguridad, migración y comercio.

Terminó la Copa Mundial de Fútbol 2026. Fue una gran celebración de alegría, emoción y unión entre los pueblos, donde el deporte volvió a demostrar su capacidad para acercar a las naciones.



Felicidades a todas y todos los mexicanos por hacer de México la mejor sede y a nuestra... pic.twitter.com/RS6hEJ0rDI — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 19, 2026

Horas antes de la final, Sheinbaum fue recibida por integrantes de la comunidad mexicana a las afueras del hotel donde se hospedó en Nueva York. La presidenta saludó a decenas de connacionales que la esperaban con banderas, música de mariachi y muestras de apoyo, imágenes que posteriormente compartió en sus redes sociales.

La asistencia de Sheinbaum al Mundial respondió a una invitación del presidente Donald Trump. Aunque el Gobierno de México no informó sobre reuniones bilaterales durante la visita, la participación de la mandataria en la ceremonia de premiación colocó a México en el centro del acto protocolario que puso fin a la Copa del Mundo 2026.

Con este acto concluyó oficialmente un Mundial histórico para Norteamérica, cuya organización conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá sirvió como escaparate deportivo, político y diplomático ante la comunidad internacional.