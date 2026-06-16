"El Chapo" Guzmán manda cartas y pide "otra oportunidad" a juez

Joaquín "El Chapo" Guzmán vuelve a colocarse en el centro de la atención internacional.

El ex líder del Cártel de Sinaloa sorprendió al enviar nuevas cartas a las autoridades judiciales de Estados Unidos, documentos en los que insiste en que su proceso estuvo plagado de injusticias y en los que pide una nueva oportunidad.

Las misivas, redactadas desde la prisión de máxima seguridad donde cumple cadena perpetua, han reavivado el debate sobre uno de los juicios por narcotráfico más mediáticos de la historia.

En Ovaciones te decimos qué decían las nuevas cartas que Joaquín Archivaldo Guzmán Loera mandó a las autoridades estadounidenses.

Foto: Charles Reed/ICE



El Chapo manda cartas a juez

Joaquín Guzmán Loera remitió dos cartas manuscritas a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, con el objetivo de obtener su liberación, una posible extradición a México o una modificación en las condiciones de su encarcelamiento en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado.

Los documentos, fechados a principios de junio de 2026 y recibidos por las autoridades judiciales días después, forman parte de la nueva estrategia legal del ex líder del Cártel de Sinaloa para intentar revertir la sentencia de cadena perpetua que recibió en 2019.

En las cartas, Guzmán Loera sostiene que su condena fue producto de una "violación judicial" a sus derechos y asegura que durante el proceso existieron supuestos actos de intimidación hacia el jurado que lo declaró culpable de diez cargos relacionados con narcotráfico.

El narcotraficante mexicano ha enviado en las últimas semanas diversos escritos solicitando un nuevo proceso judicial y su extradición a territorio mexicano, peticiones que ya habían sido rechazadas previamente por el juez federal Brian Cogan.

Qué pide 'El Chapo' Guzmán en las nuevas cartas

En una de las misivas, el fundador del Cártel de Sinaloa solicita directamente al juez Brian Cogan una nueva oportunidad para demostrar que su condena transformó por completo su vida.

"Le pido al juez Brian Cogan que me dé otra oportunidad para demostrarle a la gente que mi condena de 2019 ha cambiado toda mi vida, en nombre de mis amadas hijas gemelas y de mi esposa, quienes necesitan de mi presencia allá", escribió.

Asimismo, el narcotraficante argumentó que las autoridades estadounidenses han vulnerado los derechos de visita de su esposa, Emma Coronel, y de sus dos hijas gemelas, al impedirles verlo en la prisión de máxima seguridad donde permanece recluido.

En otro fragmento, Guzmán Loera sostuvo que la violencia atribuida a su organización criminal nunca fue demostrada.

"La violencia no probada fue injusta hacia mi orden de sentencia cuando el gobierno mexicano fue el que hizo todas las matanzas y a mí me culparon por intentar proteger mi vida y a mi familia en México", señaló en el documento.

El ex líder del Cártel de Sinaloa también pidió que las autoridades tomen en cuenta su estado de salud y consideren una norma que pudiera permitirle recuperar su libertad.

"Gracias a Brian Cogan y a la corte del distrito Este de EE.UU. por tomar en consideración mi salud respecto a la política de Brooklyn, la cual tiene una ley para enmendar mi libertad en la próxima fecha de la Corte de Apelaciones", indicó.

Qué dicen las nuevas cartas de "El Chapo" Guzmán

Y pues qué creen... nuevas cartas de el Chapo recibida hoy en la corte de Brooklyn.



Nada nuevo. Insiste en que no tuvo un proceso justo, que los derechos de Emma Coronel y de sus hijas han sido violados en la cárcel de super máxima seguridad de Florence, etc.



Pide acceso a... pic.twitter.com/ifgrcdCvIF — Arturo Ángel (@arturoangel20) June 16, 2026

Guzmán Loera denuncia irregularidades en juicio

En las cartas, "El Chapo" insiste en que fue víctima de un proceso judicial injusto y que existieron diversas anomalías que derivaron en su condena a cadena perpetua y más de 30 años adicionales de prisión.

"Yo también tengo el derecho de solicitar por razones personales sobre la falta de evidencia en las políticas de la corte federal que no fue justa con mi familia por mi cruel castigo", escribió el narcotraficante.

"Estoy escribiendo por la injusticia y violaciones a la justicia por mi juicio nulo. Joaquín El Chapo Guzmán viene ante ambos oficiales y autoridades para que tomen mi carta en consideración por mi situación de salud en la prisión ADMAX y por la política de mi privilegio para las políticas de visita para que me vea mi familia", afirmó.

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