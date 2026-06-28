Papa León XIV manda mensaje a Venezuela

Luego del terremoto doble en diferentes ciudades de la zona centro-norte y occidental de Venezuela, que hasta ahora ha dejado 1, 430 personas fallecidas y más de 50 mil desaparecidos, diversos países han manifestado su apoyo de diferentes maneras.

Al lugar del siniestro, han acudido rescatistas de México, de España y de Colombia para tratar de rescatar la mayor cantidad de vidas posibles en la zona afectada por los terremotos de Venezuela. Sin embargo, esta mañana, el Papa León XIV mandó un emotivo mensaje.

Fue durante la misa de este domingo, cuando el Pontífice León XIV, elevó plegarias para el consuelo de las familias afectadas por los sismos de Venezuela. Asimismo, envió un mensaje de apoyo para los rescatistas que están trabajando de manera ardua en busca de vidas.

Desde el Palacio Apostólico emitió las emotivas palabras tras el rezo del Ángelus.

A través de sus redes sociales, la máxima autoridad católica, el Papa León XIV compartió algunas palabras de aliento para la comunidad venezolana, que en estos momentos está viviendo un difícil momento en su historia, debido a la tragedia.

¿Qué zonas son las más afectadas por los sismos en Venezuela?

Los estados más afectados por el terremoto doble en Venezuela son: Estado La Guaira, específicamente en localidades costeras como: Catia La Mar, Caraballeda y Playa Grande. Además, también se registraron derrumbes de viviendas en sectores como El Junquito y San Bernardino en la capital del país, Caracas, Venezuela.

Mensaje del Papa León XIV para Venezuela

El Pontífice publicó su mensaje a través de su cuenta de X en español algunas palabras para el pueblo venezolano:

"Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales. Mientras ruego al Señor por el eterno descanso de los fallecidos, renuevo mi cercanía espiritual a sus familiares, a los lesionados y a quienes han sido golpeados por esta tragedia. Así mismo, manifiesto mi gratitud y aliento a cuantos trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y de asistencia."

De inmediato, los feligreses comentaron dicha publicación con mensajes de apoyo y oraciones para la pronta resignación de las familias que perdieron a algún ser querido o para que ocurra un milagro y sigan rescatando personas de los escombros en los diferentes sitios de derrumbe.

Venezuela a 72 horas del sismo

Medios locales e internacionales aseguran que ya están por concluir las labores de rescate, puesto que el aroma de los fallecidos en medio del derrumbe ya comienza a hacerse presente a 72 horas del terremoto y las posibilidades y esperanza de encontrar personas con vida, tristemente se desvanece a cada momento.