Muere mexicano en operativo de ICE: ¿cuántos migrantes han fallecido en redadas migratorias?

La política migratoria de Estados Unidos volvió a colocarse en el centro de la polémica tras un operativo que terminó con la muerte de un ciudadano mexicano.

El caso ha generado cuestionamientos sobre el uso de la fuerza por parte de agentes federales, mientras las investigaciones continúan y el Gobierno de México exige esclarecer lo ocurrido.

Además, el incidente también reavivó el debate sobre el número de migrantes que han perdido la vida durante operativos o bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses.

En Ovaciones te decimos todo lo que debes de saber sobre el operativo de ICE que dejó a un migrante sin vida, así como el recuento de mexicanos que han muerto en este tipo de redadas.

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Muere mexicano durante operativo de ICE

Un migrante mexicano identificado como Lorenzo Salgado Araujo murió luego de recibir un disparo de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) durante un operativo realizado la mañana del martes en Houston, Texas.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el operativo tenía como objetivo detener al mexicano por presuntamente encontrarse en situación migratoria irregular.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 06:50 horas, en la intersección de Canal Street y Wayside Drive, en el barrio de Magnolia Park.

Según la versión oficial, cuando los agentes intentaron ejecutar la detención, Salgado Araujo permaneció dentro de su vehículo, ignoró las instrucciones para descender y posteriormente habría embestido a una patrulla de ICE.

El DHS aseguró que el conductor utilizó el automóvil como un arma e intentó atropellar a uno de los agentes.

"El agente respondió en defensa propia", señaló ICE en su comunicado oficial.

Tras el disparo, los propios agentes solicitaron asistencia médica y el mexicano fue trasladado a un hospital, donde falleció debido a las heridas provocadas por el impacto de bala.

Las autoridades estadounidenses informaron que la Oficina del Inspector General del DHS abrió una investigación para revisar la actuación del agente involucrado, mientras que el FBI en Houston investiga la presunta agresión contra un agente federal.

On July 7, 2026, at approximately 6:50 AM CT, ICE law enforcement attempted to conduct a vehicle stop as part of a targeted enforcement operation to arrest an illegal alien. The driver of the vehicle, Lorenzo Salgado Araujo—an illegal alien from Mexico—attempted to evade arrest.... https://t.co/2TWG3GuOr9 — Homeland Security (@DHSgov) July 7, 2026

¿Qué le pasó al migrante que murió en Houston?

De acuerdo con la reconstrucción presentada por las autoridades estadounidenses, Lorenzo Salgado Araujo era el objetivo de un operativo de arresto encabezado por agentes migratorios.

ICE sostiene que el mexicano intentó evitar su captura al acelerar el vehículo, impactar una unidad oficial y dirigirse hacia uno de los agentes, quien disparó al considerar que su vida estaba en riesgo.

Después del disparo, el hombre recibió atención de paramédicos y fue trasladado a un hospital de Houston, donde finalmente perdió la vida.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses mantienen abierta la investigación para determinar si el uso de la fuerza fue conforme a los protocolos establecidos.

Por su parte, el Gobierno de México sigue de cerca el caso a través de su red consular y ha reiterado que dará acompañamiento a los familiares del migrante.

Mata ICE a mexicano en Houston



Un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), mató a un mexicano tras un incidente vial en Houston, Texas.



De acuerdo con información de ICE, el hombre fue identificado como Lorenzo Salgado Araujo, quien... pic.twitter.com/QMB5vXfTWy — Abejorro (@AbejorroMedia) July 7, 2026

¿Cuántos migrantes han muerto en manos de ICE?

Las cifras sobre fallecimientos relacionados con ICE han provocado preocupación tanto en México como entre organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó recientemente que 16 mexicanos han fallecido bajo supervisión o custodia de autoridades migratorias estadounidenses, incluyendo centros de detención administrados por ICE.

Además, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, señaló que desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, al menos 13 migrantes mexicanos murieron durante operativos migratorios o mientras permanecían bajo custodia de ICE.

Según explicó el funcionario, las causas de muerte han sido diversas:

Seis fallecimientos estuvieron relacionados con complicaciones médicas .

Cuatro fueron catalogados como suicidios.

Dos ocurrieron durante operativos de ICE .

Uno se registró en un tiroteo en Dallas.

Velasco calificó estos hechos como "absolutamente inaceptables" y explicó que México ha enviado 14 comunicaciones diplomáticas al Gobierno estadounidense manifestando su preocupación y solicitando investigaciones.

La Cancillería también informó que ha brindado apoyo para la repatriación de los restos de las víctimas y acompaña legalmente a varias familias.

De acuerdo con la dependencia, ya existen demandas presentadas y otros expedientes continúan integrándose para determinar posibles responsabilidades.

En paralelo, el canciller Juan Ramón de la Fuente informó que desde el 20 de enero de 2025 las autoridades migratorias estadounidenses han detenido a 177 mil 192 migrantes mexicanos.