Lazzeri debuta en coordinación con Estados Unidos para blindar la seguridad del Mundial 2026

La coordinación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad entró en una nueva etapa con la participación del embajador Roberto Lazzeri Montaño en el International Police Cooperation Centre (IPCC), instalado en Leesburg, Virginia, como parte del operativo para la Copa Mundial FIFA 2026.

La Policía de Guadalajara informó que colaboró con el diplomático mexicano en ese centro de mando internacional, donde autoridades de distintos países coordinan acciones para atender incidentes relacionados con el torneo.

La presencia de Lazzeri ocurre pocos días después de iniciar formalmente su misión diplomática en Washington. El 24 de junio entregó las copias de estilo ante el Departamento de Estado, trámite que le permitió asumir funciones mientras espera presentar sus cartas credenciales al presidente Donald Trump.

El nuevo embajador afirmó que la relación entre México y Estados Unidos exige una cooperación permanente por la dimensión de los vínculos económicos y humanos entre ambos países.

Hoy visité el International Police Cooperation Centre (IPCC) en Leesburg, Virginia, sede de coordinación policial multinacional para la Copa Mundial de la @FIFAWorldCup 2026.



Administrado por el @FBI, reúne a oficiales de enlace de decenas de países para compartir información... pic.twitter.com/OHogYp7cjB — Roberto Lazzeri (@robertolazzeri) June 26, 2026

Añadió que su gestión buscará fortalecer la protección de la comunidad mexicana en territorio estadounidense, impulsar la prosperidad compartida en América del Norte y ampliar los acuerdos de cooperación bilateral.

La seguridad ocupa uno de los primeros lugares en esa agenda. En un mensaje difundido en su cuenta de X, Lazzeri aseguró que "la seguridad de México y Estados Unidos se construye con hechos, no con discursos" y defendió el modelo de coordinación basado en responsabilidad compartida, respeto a la soberanía y cooperación sin subordinación.

El diplomático señaló que el Grupo de Implementación Bilateral México-EU coordina acciones contra organizaciones criminales transnacionales, el tráfico ilegal de armas, el fentanilo, las drogas sintéticas y la migración irregular.

También destacó una reducción de 76% en los decomisos de fentanilo en la frontera sur de Estados Unidos y una disminución de 97.5 por ciento en los encuentros con migrantes respecto al pico registrado en diciembre de 2023, cifras atribuidas a la cooperación entre ambos gobiernos.

Contexto político y retos en la relación bilateral México-Estados Unidos

Lazzeri también mencionó operaciones recientes, entre ellas el decomiso de 24 mil litros de metanfetamina líquida en México y la incautación en Estados Unidos de 43 mil cartuchos de munición que tenían como destino organizaciones criminales.

Su llegada a Washington coincide con un momento de alta presión en la relación bilateral. En las próximas semanas ambos gobiernos enfrentarán la revisión del T-MEC y mantienen diferencias en seguridad, combate al narcotráfico y migración.

El relevo diplomático también ocurrió días después de que Donald Trump insistiera en que los cárteles controlan México, declaraciones rechazadas por el gobierno mexicano.

El nombramiento de Roberto Lazzeri fue ratificado por la Comisión Permanente del Congreso el 10 de junio, en sustitución de Esteban Moctezuma Barragán, quien encabezó la representación diplomática mexicana en Washington desde febrero de 2021.

Sigue el contenido de Ovaciones en todas las plataformas digitales y no te pierdas lo último en noticias.