¿Quién es Celeste Amarilla, la senadora que insultó a Mbappé y qué le dijo?

La eliminación de Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026 desató una polémica que rápidamente trascendió el terreno de juego.

Lo que comenzó como la frustración por la derrota terminó convirtiéndose en un escándalo internacional después de que una senadora paraguaya lanzó una serie de mensajes en redes sociales contra Kylian Mbappé, desatando acusaciones de racismo, una respuesta del futbolista y hasta acciones legales por parte de la Federación Francesa de Futbol.

En Ovaciones te contamos quién es la legisladora, qué fue lo que dijo y la respuesta del futbolista ante los comentarios que Amarilla hizo.

Foto: 'X'



Celeste Amarilla lanza comentarios racistas contra Mbappé

La polémica comenzó tras el triunfo de Francia por 1-0 sobre Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026, partido en el que Kylian Mbappé marcó el gol de la victoria desde el punto penal.

Después del encuentro, la senadora paraguaya Celeste Amarilla utilizó su cuenta de ´X´ (Twitter) para lanzar una serie de publicaciones dirigidas contra el delantero francés.

Sus mensajes incluyeron descalificaciones personales, referencias al origen étnico del futbolista y expresiones racistas.

La controversia escaló rápidamente al grado de la intervención de la Federación Francesa de Futbol (FFF), quienes aseguraron acciones legales en contra de la funcionaria paraguaya.

¿Qué insultos hizo Celeste Amarilla sobre Mbappé?

Entre los mensajes publicados por la legisladora paraguaya, uno de los más polémicos fue en el que llamó a Mbappé "camerunés colonizado", además de describirlo como "resentido, rico nuevo, prepotente y feo".

También escribió que el delantero "estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido" y lamentó que la selección paraguaya no le hubiera dado "una bofetada de mano abierta" al finalizar el encuentro.

Posteriormente publicó otro mensaje todavía más controvertido en el que afirmó que Mbappé era un "bruto", aseguró que "no aprendió ni a escribir" e incluyó expresiones de carácter racista relacionadas con sus orígenes africanos.

Las publicaciones fueron ampliamente rechazadas por usuarios, periodistas, organizaciones deportivas y figuras políticas, quienes señalaron que este tipo de discursos fomentan la discriminación y la intolerancia.

Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escucho eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el senado y no pasa nada !!! https://t.co/9TAVQoGVsb — Celeste Senadora (@CelesteSenadora) July 5, 2026

¿Quién es Celeste Amarilla?

Celeste Amarilla es una política paraguaya que actualmente se desempeña como senadora de la República de Paraguay.

A lo largo de su carrera se ha caracterizado por mantener un perfil altamente mediático y por protagonizar diversas controversias debido a sus declaraciones públicas.

Dentro del Congreso paraguayo es conocida por expresar sus opiniones de manera frontal y participar en intensos debates sobre asuntos políticos y sociales.

Su estilo directo la ha convertido en una figura frecuente en los medios de comunicación paraguayos, aunque también ha sido objeto de críticas por declaraciones consideradas polémicas en distintas ocasiones.

Mbappé responde a ofensas de Celeste Amarilla

El capitán de la selección francesa respondió públicamente a través de su cuenta de 'X', donde calificó a Celeste Amarilla como una "mujer despreciable e indigna de su cargo".

Mbappé afirmó que la legisladora "no representa a Paraguay", país al que reconoció por haber mostrado "pasión y honor" durante toda la Copa del Mundo.

Asimismo, sostuvo que los comentarios de la senadora terminaron por opacar el histórico desempeño de la selección paraguaya durante el torneo.

"Jamás permitiré que gente como ella tenga la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo", escribió el delantero francés.

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l´honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà... pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

Las declaraciones del futbolista fueron ampliamente compartidas en redes sociales y recibieron el respaldo de miles de aficionados, deportistas y personalidades públicas.

La FFF confirma acciones legales contra Celeste Amarilla

En un comunicado, la Federación Francesa calificó las publicaciones como "abyectas e inaceptables" y aseguró que los comentarios constituyen un ataque no solo contra Mbappé, sino también contra toda la selección francesa.

COMMUNIQUÉ DE LA FFF :



Les propos racistes de la Sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla visant Kylian Mbappé sont totalement abjects et inacceptables. Comment peut-on tenir un tel discours ? Ces propos sont délictueux et condamnables. Ils doivent être poursuivis ici comme... pic.twitter.com/AMVDvfrrYD — FFF (@FFF) July 6, 2026

El organismo reiteró además su política de tolerancia cero frente al racismo y expresó su respaldo absoluto al capitán del conjunto francés y a todas las personas víctimas de discursos de odio.

¿Qué sanciones legales podría recibir Celeste Amarilla?

Además de la denuncia anunciada por la Federación Francesa de Futbol (FFF), Celeste Amarilla podría enfrentar consecuencias legales en Paraguay si las autoridades determinan que sus publicaciones encuadran dentro de las conductas sancionadas por la legislación vigente en materia de discriminación.

La Ley N.° 6940/2022 establece medidas contra actos de racismo y discriminación, especialmente aquellos dirigidos hacia personas afrodescendientes.

Entre las sanciones previstas se encuentran multas que van de 50 a 100 jornales mínimos, equivalentes aproximadamente a entre 5.15 y 10.3 millones de guaraníes.

En caso de reincidencia, la legislación contempla que estas penalizaciones económicas puedan duplicarse.

La normativa también señala que los recursos obtenidos por el cobro de estas multas deben destinarse a la Secretaría Nacional de Cultura, como parte de las acciones para promover la igualdad y prevenir la discriminación.

Hasta ahora, la senadora paraguaya no ha sido sancionada y tampoco existe una resolución judicial en su contra.

Cualquier posible castigo dependerá de las investigaciones que realicen las autoridades y de si concluyen que sus mensajes publicados en redes sociales constituyen una infracción o un delito conforme a la legislación paraguaya.