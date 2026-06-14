¿Quiénes eran Gaspi y Oliver Tree, famosos que murieron en el choque de helicóptero?

A bordo de los helicópteros venían el youtuber Gaspi y el cantante estadounidense Oliver Tree
GASPI.
Murió hoy a los 23 años en un accidente de helicóptero. Foto: Instagram @gaspipd
A bordo de los helicópteros venían el youtuber Gaspi y el cantante estadounidense Oliver Tree
Por: Citli Toribio
Esta mañana de domingo se reportó un choque entre dos helicópteros en pleno vuelo. La impactante imagen se viralizó rápidamente, porque luego de estrellarse, cayeron sobre el estacionamiento de una concesionaria de autos eléctricos, desatando un incendio de al menos 20 vehículos.
Según informaron las autoridades brasileñas, a bordo de los helicópteros venían el youtuber Gaspi y el cantante estadounidense Oliver Tree, quien era amigo de Aaron Mercury. La policía Civil de Río de Janeiro, dio a conocer las identidades de las seis personas que perdieron la vida ahí.
Los nombres de los pasajeros eran: Nickel, Lucas Vignale, Gaspar Prim, Lucas Brito Chaves, así como los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac, según información citada por medios locales. El alcalde de la ciudad de Rio de Janeiro, confirmó que las víctimas mortales eran extranjeros.
El accidente ocurrió en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona de Barra da Tijuca. Sin embargo, el portavoz de los bomberos Fabio Contreiras, teniente coronel, declaró a CNN Brasil en el lugar de los hechos que todavía no se esclarecía cómo se originó exactamente el accidente.
Oliver Tree era una cantante, compositor, productor y cineasta estadounidense, famoso por su excéntrica personalidad y estética en redes sociales. Perdió la vida hoy a los 32 años en Río de Janeiro Brasil, en el choque de helicópteros.
Entre sus éxitos virales que dominaron TikTok, se encuentran: Life goes on (2021), Miss You (2022) y When I'm Down (2016).
Sus presentaciones en vivo y videos a menudo incluían desde acrobacias en scooters gigantes y saltos en camiones m<source-footnote ng-version="0.0.0-PLACEHOLDER"></source-footnote>onstruo, hasta coreografías inusuales y peleas simuladas. incluso, llegó a bailar con el Dr. Simi.
GASPI.
Murió hoy a los 23 años en un accidente de helicóptero. Foto: Instagram @gaspipd
GASPI.
Gaspar Prim Díaz, mejor conocido como Gaspi era un youtuber argentino, que también perdió la vida a los 23 años en el choque de helicópteros hoy en Rio de Janeiro. Se hizo enormemente conocido en toda Latinoamérica por un estilo de humor callejero extremo, irreverente y provocador. Contaba con más de 2.8 millones de seguidores.
Su contenido principal consistía en salir a la calle, frecuentemente ves<source-footnote ng-version="0.0.0-PLACEHOLDER"></source-footnote>tido con saco y corbata, para interactuar con transeúntes de formas inesperadas, absurdas y muchas veces incómodas.<source-footnote ng-version="0.0.0-PLACEHOLDER"></source-footnote><sources-carousel-inline ng-version="0.0.0-PLACEHOLDER"></sources-carousel-inline>
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