Se registra un tiroteo en EU durante un festival en Ohio

La tarde de este sábado 6 de junio se registró un tiroteo en un festival comunitario en Toledo, estado de Ohio.

De acuerdo con los primeros reportes hay varias víctimas, pero no han dado una cifra oficial.

Las autoridades también comentaron que aún no se identifica al tirador.

La balacera se reportó a las 17:37 hora local (21:37 GMT) cerca del Old West End Festival, un festejo vecinal, en el área de las avenidas Delaware y Glenwood, donde los oficiales "descubrieron múltiples víctimas de bala", informó el Departamento de Policía de Toledo en sus redes sociales.

"Se pide a residentes y visitantes que eviten el área y esperen una significativa presencia de la policía mientras los oficiales continúan con la búsqueda para determinar las circunstancia alrededor del accidente", concluyó el comunicado.

El organismo prometió información adicional más tarde.

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