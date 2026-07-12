¿Quién era Lindsey Graham, aliado de Trump, y de qué murió?

La muerte de una de las figuras más influyentes del Partido Republicano sacudió la política de Estados Unidos y abrió una nueva etapa de incertidumbre en el Senado.

Lindsey Graham, uno de los aliados más cercanos del presidente Donald Trump y protagonista de algunos de los debates más importantes sobre política exterior, inmigración y seguridad nacional, falleció de manera inesperada a los 71 años.

En Ovaciones te decimos todos los detalles sobre las circunstancias de su deceso, su trayectoria y las primeras reacciones de líderes políticos dentro y fuera de Estados Unidos.

@LindseyGrahamSC



Muere aliado de Donald Trump

La oficina del senador republicano Lindsey Graham confirmó que el legislador murió la noche del sábado a los 71 años tras sufrir una "enfermedad breve y repentina", sin ofrecer inicialmente mayores detalles sobre lo ocurrido.

Graham representaba al estado de Carolina del Sur en el Senado de Estados Unidos desde 2003 y cumplía su cuarto mandato consecutivo, además de prepararse para buscar una nueva reelección en los próximos comicios.

Su fallecimiento provocó reacciones inmediatas en Washington y entre líderes internacionales debido al peso político que tenía dentro del Partido Republicano.

El presidente Donald Trump lamentó su muerte mediante un mensaje en Truth Social, donde aseguró que Graham era "una de las mejores personas y senadores" que había conocido.

"Siempre estaba trabajando y era un verdadero patriota estadounidense. Lindsey será muy extrañado", escribió el mandatario.

Trump también reveló que habló con el senador pocas horas antes de su fallecimiento, luego de que éste regresara de un viaje oficial a Ucrania.

Según explicó, durante esa conversación Graham comentó que se sentía cansado y ambos habían acordado reunirse al día siguiente.

La noticia también generó mensajes de condolencias por parte del ex presidente George W. Bush, del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, así como del expresidente Joe Biden.

Muerte de Graham impacta al Senado de Estados Unidos

La muerte de Graham ocurre en un momento especialmente delicado para el Partido Republicano, que mantiene una mayoría reducida en el Senado.

Además, el legislador acababa de regresar de Ucrania, donde sostuvo reuniones con el presidente Volodímir Zelenski y participó en negociaciones relacionadas con un nuevo paquete de sanciones contra Rusia impulsado junto con la administración de Donald Trump.

Su ausencia también abre el proceso para designar a un reemplazo temporal en Carolina del Sur mientras se organiza una elección especial para ocupar el escaño.

¿Quién era Lindsey Graham?

Lindsey Olin Graham nació el 9 de julio de 1955 en Central, Carolina del Sur.

Antes de iniciar su carrera política estudió Derecho y posteriormente sirvió como abogado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, donde alcanzó el rango de coronel. Esa experiencia marcó buena parte de su visión sobre seguridad nacional y política exterior.

Su trayectoria política comenzó como legislador estatal y, en 1994, fue elegido miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

En 2002 ganó su primer escaño en el Senado, cargo que conservó tras ser reelegido en 2008, 2014 y 2020.

Durante más de dos décadas se convirtió en una de las voces republicanas más influyentes en temas de política exterior, defensa nacional, seguridad y reforma migratoria.

También presidió el Comité Judicial del Senado entre 2019 y 2021 y posteriormente encabezó el Comité de Presupuesto.

Sen. Lindsey Graham has died at age 71 after a sudden, brief illness.



He was last seen publicly on video Friday, July 10, in Kyiv meeting with President Zelenskyy. Didn´t appear to be ill.



Prayers up for his family and loved ones. pic.twitter.com/QckMCpnH01 — Alec Lace (@AlecLace) July 12, 2026

De crítico de Trump a uno de sus principales aliados

La relación entre Lindsey Graham y Donald Trump atravesó varias etapas.

Durante las elecciones presidenciales de 2016 fue uno de sus críticos más severos e incluso llegó a asegurar que el magnate no debía convertirse en el candidato republicano.

Sin embargo, tras la llegada de Trump a la Casa Blanca, ambos reconstruyeron su relación política hasta convertirla en una de las alianzas más sólidas dentro del Partido Republicano.

Aunque volvió a distanciarse temporalmente después del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, Graham terminó respaldando nuevamente al mandatario y apoyó su campaña para regresar a la presidencia.

En política internacional fue considerado uno de los principales defensores del apoyo militar a Ucrania, además de mantener una postura firme a favor de Israel y de impulsar una política exterior más intervencionista para Estados Unidos.

¿De qué murió Lindsey Graham?

Horas después de anunciarse su fallecimiento, la Oficina del Médico Forense del Distrito de Columbia dio a conocer los resultados preliminares de la autopsia.

De acuerdo con el informe, Lindsey Graham murió a consecuencia de una disección aórtica causada por enfermedad cardiovascular arteriosclerótica.

El organismo explicó que el certificado de defunción permanecerá como "pendiente" hasta concluir los estudios toxicológicos y microscópicos correspondientes, momento en el que se emitirá el dictamen definitivo.

Una disección aórtica es una emergencia médica que ocurre cuando se desgarra la capa interna de la aorta, la arteria principal que transporta la sangre desde el corazón hacia el resto del cuerpo.

Cuando esto sucede, la sangre se introduce entre las capas de la pared de la arteria, provocando su separación. Si el desgarro atraviesa completamente la pared de la aorta, la condición puede resultar mortal en muy poco tiempo.

Medios estadounidenses también informaron que los servicios de emergencia acudieron a la residencia del senador tras recibir un reporte por un fuerte dolor en el pecho.

Los paramédicos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar después de lograr ingresar al domicilio, aunque las autoridades no han precisado si Graham falleció en su vivienda o durante el traslado a un hospital.

Con la muerte de Lindsey Graham desaparece una de las figuras más influyentes de la política estadounidense de las últimas dos décadas, especialmente en asuntos de seguridad nacional, relaciones internacionales y estrategia legislativa dentro del Partido Republicano.