Inzunza comparece ante la FGR por presuntos vínculos con el narcotráfico en Sinaloa

La investigación que ha puesto bajo presión a figuras políticas y exfuncionarios de Sinaloa continúa escalando.

En medio de acusaciones lanzadas desde Estados Unidos y una creciente atención pública sobre presuntos nexos entre autoridades y grupos criminales, nuevas comparecencias ante la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene a funcionarios de Sinaloa en el centro de atención.

En Ovaciones te decimos todo sobre la aparición de Enrique Inzunza tras comparecer ante la FGR.

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Enrique Inzunza se presenta en la FGR

El senador Enrique Inzunza Cázarez acudió este martes a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Culiacán para rendir declaración dentro de una investigación relacionada con presuntos vínculos de funcionarios sinaloenses con el crimen organizado.

La comparecencia ocurre luego de que autoridades estadounidenses señalaron a diversos personajes políticos y de seguridad pública en una investigación internacional ligada a "Los Chapitos" por narcotráfico y tráfico de armas.

Junto al legislador también se presentó Marco Antonio Almanza Avilés, quien rechazó cualquier relación con grupos criminales y aseguró que está dispuesto a colaborar con las autoridades mexicanas e incluso acudir a Estados Unidos para aclarar los señalamientos.

Inzunza había adelantado momentos antes, mediante una publicación en ´X´ (Twitter) que enfrentaría personalmente el proceso y que no recurriría al fuero constitucional derivado de su cargo como senador.

"El día de hoy, tal y como lo manifesté desde el primer momento, atendí de manera puntual la citación que me fue formulada por la @FGRMexico el día 23 del mes en transcurso", compartió Inzunza a través de ´X´.

"Acudí sin acompañamiento jurídico y como abogado de mí mismo", remarcó.

El día de hoy, tal y como lo manifesté desde el primer momento, atendí de manera puntual la citación que me fue formulada por la @FGRMexico el día 23 del mes en transcurso.



Acudí sin acompañamiento jurídico y como abogado de mí mismo.



Ratifico que es mi disposición... — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) May 26, 2026

¿De qué acusa EU a Inzunza?

De acuerdo con una acusación que fue presentada en una corte federal de Estados Unidos, autoridades estadounidenses investigan a Enrique Inzunza Cázarez por delitos presuntamente relacionados con el crimen organizado.

Entre los cargos señalados se encuentran:

Conspiración para importar narcóticos a territorio estadounidense.

Posesión de ametralladoras .

Conspiración para poseer dispositivos destructivos .

Presuntos vínculos operativos con estructuras del narcotráfico en Sinaloa.

Según los reportes judiciales, en caso de ser declarado culpable bajo las leyes estadounidenses, el senador podría enfrentar penas severas que van desde 40 años de prisión hasta cadena perpetua.

Hasta ahora, las autoridades mexicanas no han informado sobre imputaciones formales en México, por lo que las diligencias continúan en etapa de investigación preliminar.

#ULTIMAHORA | ?? ¡INZUNZA YA COMPARECIÓ ANTE LA FGR!



Enrique Inzunza Cázares acudió ante la FGR tras las acusaciones de Estados Unidos que lo vinculan presuntamente con Los Chapitos. El senador con licencia aseguró que se defenderá "por derecho propio" y sin abogados. pic.twitter.com/3tr5ukNK8D — Ovaciones (@ovaciones) May 26, 2026

¿Qué funcionarios de Sinaloa están señalados por nexos con el narco?

La investigación internacional ha mencionado a diversos funcionarios y exfuncionarios ligados a Sinaloa. Entre los nombres señalados se encuentran:

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya

Moya El senador Enrique Inzunza Cázarez

Cázarez Alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil

Enrique Díaz Vega

Gerardo Mérida Sánchez

Marco Antonio Almanza Avilés

Avilés José Antonio Dionisio Hipólito

Alberto Jorge Contreras Núñez

Juan Valenzuela Millán.

Las comparecencias ante la FGR forman parte de una serie de diligencias que buscan esclarecer si existieron vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales que operan en la entidad.

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