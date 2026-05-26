Dámaso declara ante la FGR por presunto nexo con Los Chapitos; asegura ser inocente

La crisis política y judicial que sacude a Sinaloa sumó este martes un nuevo episodio que mantiene bajo presión a funcionarios y exfuncionarios señalados por autoridades estadounidenses.

En medio de investigaciones federales, comparecencias y acusaciones relacionadas con presuntos vínculos con el crimen organizado, uno de los funcionarios señalados dentro del caso acudió ante la Fiscalía General de la República (FGR) para responder a un citatorio que ha provocado fuerte atención mediática y política.

Aunque evitó revelar detalles del proceso, sus declaraciones al salir de las instalaciones encendieron aún más el interés sobre el alcance de las investigaciones.

En Ovaciones te decimos todos los detalles del proceso y qué declaraciones dio Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal general, con licencia, de Sinaloa.

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Dámaso Castro se presenta en la FGR

El vicefiscal general de Sinaloa con licencia, Dámaso Castro Saavedra, compareció este martes ante la Fiscalía General de la República en Culiacán, luego de ser citado dentro de una carpeta de investigación relacionada con presuntos nexos con integrantes del crimen organizado.

A su salida de las instalaciones federales, el funcionario aseguró que acudió únicamente para atender el requerimiento de las autoridades y afirmó confiar en el trabajo institucional y en el sistema judicial mexicano.

"Atentos a la diligencia, cualquier diligencia que se practique", señaló Dámaso.

Mientras que al ser cuestionado sobre su confianza ante el proceso, respondió: "Sí, siempre nosotros (confiamos) en el trabajo honesto y en el trabajo institucional".

Asimismo, un corresponsal le preguntó "¿es inocente?", a lo que el funcionario con licencia dijo: "Sí".

Aunque evitó profundizar sobre el contenido de la diligencia, sostuvo que respetará la secrecía del proceso y la integración de la carpeta de investigación.

#ASÍ: También compareció ante la #FGR Dámaso Castro Zaavedra, Vicefiscal General con licencia de la Fiscalía de #Sinaloa. Negó tener vínculos con "Los Chapitos".



A diferencia de Rocha Moya, sí dio declaraciones a los medios: pic.twitter.com/vamhElj9M8 — Carlos Zúñiga Pérez (@Carloszup) May 26, 2026

Recordemos que el funcionario solicitó licencia sin goce de sueldo desde el pasado 5 de mayo de 2026, luego de que comenzaran a intensificarse las investigaciones federales y las acusaciones provenientes de Estados Unidos.

Por lo que la separación temporal de su cargo ocurrió horas después de que la fiscal general de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, informó que evaluó si era conveniente mantenerlo en funciones para no afectar las investigaciones abiertas.

¿De qué se le acusa a Dámaso?

Las acusaciones contra Dámaso Castro Saavedra provienen de autoridades estadounidenses, específicamente de investigaciones abiertas en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde se le relaciona presuntamente con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con los señalamientos, el ex vicefiscal habría recibido supuestos sobornos mensuales a cambio de brindar protección a integrantes de dicha organización criminal.

Además, las autoridades estadounidenses lo acusan de presuntamente alertar sobre operativos de seguridad planeados con apoyo de agencias de Estados Unidos, permitiendo que presuntos miembros del grupo criminal destruyeran evidencia o evitaran detenciones.

El documento judicial estadounidense también refiere que Castro Saavedra ocupaba el cargo de vicefiscal general desde octubre de 2021 y que presuntamente facilitó información sensible relacionada con investigaciones y acciones de las fuerzas del orden.

Pese a ello, el funcionario ha insistido públicamente en que es inocente y reiteró que enfrentará el proceso conforme a la ley.

¿Qué otros funcionarios están señalados por autoridades de EU?

Las investigaciones no solo involucran a Dámaso Castro Saavedra. Autoridades estadounidenses también han señalado a diversos funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntamente brindar protección a la facción de Los Chapitos.

Entre los nombres mencionados aparecen:

El gobernador con licencia de Sinaloa , Rubén Rocha Moya

, El senador Enrique Inzunza Cázarez

Cázarez Alcalde con licencia de Culiacán , Juan de Dios Gámez Mendívil

, Juan de Dios Gámez Mendívil Enrique Díaz Vega

Gerardo Mérida Sánchez

Marco Antonio Almanza Avilés

José Antonio Dionisio Hipólito

Alberto Jorge Contreras Núñez

Juan Valenzuela Millán.

Algunos de ellos ya comenzaron a comparecer ante la FGR en Sinaloa. Rubén Rocha Moya confirmó públicamente que acudió a declarar y aseguró que atenderá cualquier llamado de las autoridades mexicanas, afirmando confiar en el Estado de Derecho.

En tanto, Juan de Dios Gámez Mendívil evitó emitir declaraciones ante medios, aunque previamente sostuvo que siempre ha actuado con apego a la legalidad.

Funcionarios de Sinaloa se entregan a autoridades de EU

Dos ex funcionarios señalados en la investigación ya se entregaron a autoridades estadounidenses.

Se trata de Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad de Sinaloa, y Enrique Díaz Vega, ex secretario de Administración y Finanzas, quienes presuntamente enfrentan procesos relacionados con solicitudes de extradición y acusaciones federales en Estados Unidos.

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