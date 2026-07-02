Terremotos en Venezuela dejan a 3.9 millones de menores en riesgo: UNICEF

Cerca de 3.9 millones de niños, niñas y adolescentes viven en las zonas afectadas por los terremotos de magnitud 7.5 y 7.2 que sacudieron Venezuela el 24 de junio. UNICEF advirtió que miles de familias enfrentarán necesidades urgentes mientras las autoridades determinan la magnitud de los daños.

Los sismos impactaron comunidades de Caracas y los estados Aragua, Carabobo, Falcón, La Guaira y Miranda, entre otras regiones. El colapso de decenas de edificios dejó víctimas, incluidos menores de edad, además de daños en viviendas, infraestructura pública y servicios esenciales. Las autoridades mantienen la vigilancia ante posibles réplicas.

La directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, lamentó la tragedia y pidió colocar a la niñez en el centro de la respuesta humanitaria. Señaló que muchas familias perdieron a seres queridos o vieron alterada su vida por la destrucción provocada por los movimientos telúricos.

El organismo advirtió que los menores enfrentan riesgos adicionales durante las próximas horas y días. Entre ellos figuran lesiones, separación de sus familias, desplazamientos forzados, afectaciones emocionales y la interrupción de servicios de salud, educación, agua potable y protección.

UNICEF is on the ground in Venezuela and working around the clock to reach children and families after the devastating earthquakes last week.@unicefvenezuela's Gabriel Vockel shares updates on our response and what´s urgently needed. pic.twitter.com/Wz3JIZx918 — UNICEF (@UNICEF) June 30, 2026

Respuesta y acciones de UNICEF

Las primeras evaluaciones apuntan a daños en viviendas, escuelas, hospitales, sistemas de abastecimiento de agua y otras instalaciones indispensables para la población. Esa situación dificulta el acceso a servicios básicos y aumenta la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes.

UNICEF informó que trabaja con las autoridades venezolanas y organizaciones aliadas para identificar las necesidades más urgentes y canalizar apoyo médico, protección infantil, atención psicosocial, agua segura y espacios seguros para la población afectada.

La agencia de Naciones Unidas recordó que permanece desplegada en Venezuela para respaldar la respuesta nacional. Antes de los terremotos, su Llamamiento de Acción Humanitaria para la Infancia 2026 requería 137.6 millones de dólares, aunque apenas contaba con un 35 por ciento de los recursos necesarios para atender a la población vulnerable.