Homan justifica muertes de migrantes en operativos del ICE

Las muertes de tres migrantes durante operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) desataron una nueva controversia en Estados Unidos después de que el zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, afirmó que las víctimas seguirían con vida si hubieran obedecido las instrucciones de los agentes.

"Todo se reduce a un hecho simple: estas personas no acataron las órdenes de las autoridades. Si ellos lo hubieran hecho, hoy estarían vivos", declaró Homan al responder sobre las investigaciones abiertas por los casos registrados en Texas, Maine y Florida.

Entre las víctimas se encuentra el mexicano Lorenzo Salgado Araújo, quien murió por disparos de agentes del ICE tras un control de tráfico en Texas.

También falleció el colombiano Johan Durán, abatido en circunstancias similares en Maine. Un tercer migrante, cuya identidad no ha sido revelada, murió el 14 de julio en Florida al ser atropellado por un camión mientras intentaba escapar de otro operativo migratorio.

Homan defendió la actuación de los agentes y rechazó que los casos representen errores sistemáticos de las autoridades migratorias. Incluso puso en duda las críticas surgidas tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses abatidos por agentes migratorios en Minnesota a principios de este año.

Las tres muertes reactivaron las exigencias de legisladores demócratas y organizaciones civiles para que los agentes del ICE porten cámaras corporales de manera obligatoria durante sus operativos, con el fin de documentar el uso de la fuerza y facilitar las investigaciones.

El funcionario respaldó esa medida al asegurar que las grabaciones también protegen a los propios agentes. "Quiero que el pueblo estadounidense vea lo que ve un oficial de ICE cuando actúa. Creo que esto ayudará a ICE a combatir la desinformación en los medios", afirmó.

#Entérate Zar de la frontera, Tom Homan, asegura que migrantes fallecidos a manos de autoridades migratorias estarían vivos si hubieran acatado órdenes



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Homan responsabilizó a los demócratas del retraso en la implementación de las cámaras al acusarlos de bloquear durante 44 días el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional. Agregó que el gobierno capacita al personal que administrará los sistemas de video y el almacenamiento de las grabaciones.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó la semana pasada que todos los agentes migratorios deberán portar cámaras corporales antes de septiembre. Homan evitó confirmar una fecha para el inicio de esa medida.