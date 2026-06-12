Trump presume que EU mató al líder del Tren de Aragua con ayuda de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump indico que en un ataque "cinético, rápido y letal" de su país, lograron la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores quien era el líder del Tren de Aragua.

En su red social, Truth Social, el mandatario publicó un video en el que se observa cómo una construcción en una propiedad, explota y afirmo que esto ocurrió con ayuda de "nuestros amigos de Venezuela".

El mensaje completo fue:

¿Por qué EU busca al Tren de Aragua?

Washington cataloga al Tren de Aragua como una organización terrorista. Guerrero Flores fue acusado en un tribunal federal de Nueva York de asociación delictuosa para cometer crimen organizado y otros delitos, incluido brindar apoyo a terroristas, en crímenes que se extendieron por más de una década, anunciaron las autoridades en diciembre.