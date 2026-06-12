Jay Clayton, fiscal del caso Rocha Moya, nominado a jefe de Inteligencia de EU

La investigación judicial que sacudió la relación entre México y Estados Unidos podría ganar peso político en Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó a Jay Clayton como próximo director de Inteligencia Nacional, uno de los cargos más relevantes dentro del aparato de seguridad estadounidense.

Clayton es el fiscal federal que encabeza el proceso judicial por narcotráfico contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y contra una red de exfuncionarios y políticos vinculados a esa administración estatal.

La nominación convierte en jefe de inteligencia a uno de los funcionarios que más ha presionado la relación entre México y Washington en los últimos meses. Clayton ocupa actualmente la titularidad de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, una de las oficinas con mayor influencia dentro del sistema judicial estadounidense.

El caso que elevó su perfil en México fue la acusación presentada contra el general retirado Gerardo Mérida Sánchez, señalado por presuntos vínculos con integrantes del Cártel de Sinaloa.

En el mismo expediente aparecen mencionados Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez, el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y otros funcionarios estatales.

La acusación fue presentada públicamente el 29 de abril. Durante ese anuncio, Clayton sostuvo que las investigaciones buscan desmantelar estructuras de protección política y financiera que habrían favorecido a organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.

El expediente que tensó la relación bilateral

La causa judicial cobró fuerza después de que Gerardo Mérida Sánchez y el exsecretario de Finanzas de Sinaloa, Enrique Alfonso Díaz Vega, se entregaran a autoridades estadounidenses para enfrentar los cargos presentados por la fiscalía.

El caso abrió un nuevo frente de tensión entre ambos gobiernos. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha señalado que Washington no ha presentado pruebas suficientes para sustentar solicitudes formales de extradición contra los funcionarios mencionados en la investigación.

La mandataria también ha insistido en que cualquier mecanismo de cooperación judicial debe apegarse a los procedimientos legales vigentes y sustentarse en evidencia verificable.

Una nominación con impacto en seguridad

Si el Senado estadounidense confirma la nominación, Clayton asumirá la coordinación de las principales agencias de inteligencia del país en un momento marcado por la presión de Washington para combatir al narcotráfico, reforzar la seguridad fronteriza y aumentar las acciones contra organizaciones criminales transnacionales.

La llegada del fiscal al aparato de inteligencia también colocaría en una posición de mayor influencia a uno de los funcionarios que ha impulsado las investigaciones más sensibles para la clase política sinaloense y para la relación entre México y Estados Unidos.

La nominación también llega en un momento de reacomodo dentro del aparato de seguridad estadounidense. Trump busca consolidar un equipo alineado con su estrategia de combate al narcotráfico y control fronterizo, dos de los ejes centrales de su administración.

La salida de la exdirectora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, abrió una vacante que ahora podría ocupar un funcionario con experiencia directa en investigaciones contra organizaciones criminales.

Para el caso Sinaloa, el ascenso de Clayton tendría una lectura adicional. El fiscal no sólo impulsó una acusación de alto perfil contra funcionarios del estado, sino que colocó bajo escrutinio la presunta relación entre estructuras gubernamentales y grupos del narcotráfico.

La nominación todavía requiere confirmación del Senado estadounidense. Sin embargo, su eventual llegada a Inteligencia Nacional podría mantener la atención de Washington sobre los expedientes relacionados con el Cártel de Sinaloa y sus redes de operación.