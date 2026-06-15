Washington revela el traslado de 313 delincuentes buscados por autoridades mexicanas

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó que la administración del presidente Donald Trump ha transferido a 313 presuntos criminales buscados por autoridades mexicanas para que enfrenten a la justicia.

A través de su cuenta de X, el diplomático detalló que agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en el Valle del Río Grande capturaron y devolvieron a México a un ciudadano mexicano requerido por los delitos de prostitución de menores y agresión sexual.

"Bajo la administración del presidente Trump, Estados Unidos ha transferido a 313 criminales buscados a México para que enfrenten a la justicia", escribió Johnson en la publicación.

Autoridades estadounidenses de la Patrulla Fronteriza en el Valle del Río Grande (@USBPChief y @USBPChiefRGV) capturaron y entregaron a un ciudadano mexicano buscado en México por prostitución de un menor y agresión sexual. Durante la Administración del Presidente Trump, los... pic.twitter.com/0Zj64iaPVt — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) June 16, 2026

El embajador consideró que el caso representa "otro ejemplo de la sólida cooperación entre Estados Unidos y México" impulsada por el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum.

Cooperación bilateral entre Estados Unidos y México en seguridad

"Juntos, estamos llevando a los criminales ante la justicia y haciendo que nuestras naciones sean más seguras", señaló.

La semana pasada, Johnson también manifestó su intención de fortalecer la relación bilateral y ampliar la coordinación en materia de seguridad entre ambos países.

"Espero fortalecer y profundizar la cooperación en materia de seguridad entre los Estados Unidos y México mediante una coordinación más estrecha y una colaboración directa con nuestras contrapartes mexicanas", publicó en otra comunicación en redes sociales.

El diplomático agregó que una reunión sostenida el viernes pasado reflejó el compromiso de Trump y Sheinbaum para generar resultados concretos y construir naciones "más seguras, más fuertes y más prósperas".

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