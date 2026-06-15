Johnson informó que Estados Unidos ha transferido a 313 presuntos criminales requeridos por México y destacó la cooperación bilateral en seguridad, comercio y desarrollo económico.
Washington revela el traslado de 313 delincuentes buscados por autoridades mexicanas
Por: Roberto Cortez
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó que la administración del presidente Donald Trump ha transferido a 313 presuntos criminales buscados por autoridades mexicanas para que enfrenten a la justicia.
A través de su cuenta de X, el diplomático detalló que agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en el Valle del Río Grande capturaron y devolvieron a México a un ciudadano mexicano requerido por los delitos de prostitución de menores y agresión sexual.
"Bajo la administración del presidente Trump, Estados Unidos ha transferido a 313 criminales buscados a México para que enfrenten a la justicia", escribió Johnson en la publicación.
El embajador consideró que el caso representa "otro ejemplo de la sólida cooperación entre Estados Unidos y México" impulsada por el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum.
Cooperación bilateral entre Estados Unidos y México en seguridad
"Juntos, estamos llevando a los criminales ante la justicia y haciendo que nuestras naciones sean más seguras", señaló.
La semana pasada, Johnson también manifestó su intención de fortalecer la relación bilateral y ampliar la coordinación en materia de seguridad entre ambos países.
"Espero fortalecer y profundizar la cooperación en materia de seguridad entre los Estados Unidos y México mediante una coordinación más estrecha y una colaboración directa con nuestras contrapartes mexicanas", publicó en otra comunicación en redes sociales.
El diplomático agregó que una reunión sostenida el viernes pasado reflejó el compromiso de Trump y Sheinbaum para generar resultados concretos y construir naciones "más seguras, más fuertes y más prósperas".
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