Potente terremoto en Filipinas y sismo en Cuba hace temblar hasta Yucatán

Los movimientos telúricos volvieron a poner en alerta a millones de personas en distintos puntos del mundo.

Mientras las autoridades activaban protocolos de emergencia y monitoreo en regiones costeras, habitantes de varios países reportaban sacudidas inusuales que generaron preocupación y movilizaciones preventivas.

Lo que comenzó como una jornada marcada por la actividad sísmica en Asia terminó teniendo repercusiones incluso en el Caribe y el sureste de México, donde el fenómeno fue percibido por miles de personas.

En Ovaciones te decimos todos los detalles de estos movimientos telúricos que se percibieron en México.





Terremoto en Filipinas

Un potente terremoto de magnitud 7.8 sacudió la región de Mindanao, en el sur de Filipinas.

De acuerdo con datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento ocurrió a las 07:37 horas locales y tuvo su epicentro en el mar, a aproximadamente 24 kilómetros al oeste de la isla de Mindanao, con una profundidad de 35 kilómetros.

El fuerte sismo provocó el colapso de diversos edificios, viviendas y estructuras comerciales.

Entre los daños más relevantes se reportó el derrumbe parcial de un centro comercial en Ciudad General Santos, además de afectaciones en escuelas y otros inmuebles públicos.

Las autoridades filipinas informaron que al menos 15 personas fallecieron y más de 100 resultaron heridas. La mayoría de las víctimas se concentraron en la región de Soccsksargen y en la provincia de Davao Occidental.

#ULTIMAHORA | #VIDEOS Terremoto en #Filipinas de Magnitud 7.8



Las FUERTES imágenes muestran como varios edificios y casas colapsaron.



De acuerdo con los primeros reportes, se ha emitido una alerta de #tsunami para Filipinas, Indonesia, Palaos, Taiwán y Papúa Nueva Guinea. pic.twitter.com/9C0vcpdyPT — Imagen del Golfo (@imagendelgolfo_) June 8, 2026

Tras el terremoto principal se registraron varias réplicas, algunas con magnitudes superiores a 6.0, siendo una de las más fuertes de 6.5.

Debido al riesgo de oleaje anómalo, el gobierno emitió alertas de tsunami para diversas provincias del sur del archipiélago, incluyendo Davao Occidental y Sulu.

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., ordenó la suspensión de clases en las zonas afectadas y pidió a la población evacuar áreas costeras mientras los equipos de emergencia realizaban labores de rescate y evaluación de daños.

Las alertas de tsunami también activaron protocolos de prevención en países como Japón, Indonesia, Malasia y otras naciones del Pacífico. Horas después, las advertencias fueron canceladas al descartarse un riesgo mayor.

Así se vivió el terremoto de Filipinas desde las profundidades. Esta perspectiva bajo el agua es sencillamente aterradora. pic.twitter.com/zya3ZBHfrS — Andrey ? (@SmirnovAndrey_) June 8, 2026

Sismo sacude a Cuba y se percibe en México

Horas después del terremoto en Filipinas, un sismo de magnitud 6.1 sacudió la costa occidental de Cuba.

El movimiento ocurrió frente al extremo occidental de la isla, cerca de la provincia de Pinar del Río.

De acuerdo con reportes sísmicos internacionales, el terremoto tuvo una profundidad aproximada de 10 kilómetros y su epicentro se localizó en el mar Caribe, a unos 100 kilómetros del municipio cubano de Mantua.

El movimiento fue percibido en gran parte del occidente cubano, incluida la capital, La Habana, donde habitantes de edificios altos reportaron balanceos y evacuaciones preventivas.

Este lunes, poco después del mediodía, se registró un sismo de Magnitud 6.1, con epicentro localizado 104 km oeste noroeste de Mantua, Cuba.



Se reporta que el movimiento logró percibirse en Mérida, Ticul, Tizimín y Ciudad del Carmen, además de Tampa, en Florida, #EUA.



La… pic.twitter.com/uia2KcEfLl — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) June 8, 2026

Además de sentirse en territorio cubano, las sacudidas también fueron reportadas en diversas zonas del sur de Florida, Estados Unidos.

Autoridades de Miami y del condado de Miami-Dade activaron protocolos de revisión en edificios gubernamentales y realizaron evacuaciones preventivas sin que se registraran daños mayores.

Hasta el momento, las autoridades cubanas no han reportado víctimas ni daños estructurales significativos relacionados con este movimiento telúrico.

Sismo en Yucatán

El sismo registrado frente a las costas de Cuba también fue percibido en varios estados del sureste mexicano, especialmente en Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

En Yucatán, autoridades de Protección Civil activaron protocolos preventivos luego de que ciudadanos reportaron movimientos leves en diversos municipios.

En la ciudad de Mérida fueron evacuados edificios públicos, hospitales, oficinas gubernamentales y corporativos como medida de precaución mientras se realizaban inspecciones estructurales.

Así se sintió en #Cancún el #sismo de magnitud 6.1 con epicentro en el occidente de Cuba.



Usuarios de redes sociales compartieron videos del #temblor que se percibió en diferentes puntos de la Península de Yucatán.



Video: @qesadilladtinga / @IsraelHerreraMX pic.twitter.com/RTBXG0CjH2 — Nacho Lozano (@nacholozano) June 8, 2026

Entre los municipios donde se reportó percepción del movimiento se encuentran Ticul, Tecoh, Homún, Chapab, Sacalum, Dzán, Maní, Tekit y Santa Elena.

De manera paralela, el Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo local de magnitud 4.2 cerca del municipio de Ticul, ocurrido a las 10:05 horas y con una profundidad de 5 kilómetros, situación que también fue monitoreada por las autoridades.

En Campeche, el movimiento provocó desalojos preventivos en edificios gubernamentales y oficinas privadas, mientras que en Quintana Roo se activaron protocolos de revisión en inmuebles públicos, incluido el Palacio Municipal de Cancún.

Las autoridades mexicanas mantienen vigilancia permanente sobre la actividad sísmica registrada en la región del Caribe y exhortaron a la población a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales de Protección Civil y organismos especializados.

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