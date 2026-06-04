106 jóvenes concluyen programa de reinserción social

Un primer delito no tiene por qué definir toda una vida y para 106 jóvenes de la Ciudad de México esa posibilidad tomó forma este miércoles al recibir un reconocimiento por concluir el programa Reconecta con la Paz, una estrategia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dirigida a personas que cometieron un delito no grave por primera vez y que busca abrirles alternativas para alejarse de nuevas conductas delictivas.

Reconocimiento a jóvenes que concluyeron programa de reinserción social

Durante una ceremonia realizada en el Auditorio Solidaridad de la dependencia, 16 mujeres y 90 hombres de entre 18 y 35 años fueron reconocidos por culminar este proceso de reinserción social basado en acompañamiento emocional, talleres y herramientas orientadas a fortalecer habilidades personales.

"Este camino no se logra solo; es necesario el esfuerzo y la disciplina", expresó Mayra al hablar en representación de los graduados.

Estrategia de la SSC para prevenir reincidencia en jóvenes

Como ella, otros 105 jóvenes concluyeron esta etapa de Reconecta con la Paz, programa que desde hace casi cinco años ofrece alternativas a personas que enfrentaron por primera vez un proceso legal por la comisión de un delito no grave.

"El cambio lo logramos mediante las habilidades que obtenemos de los talleres que nos enseñan a redescubrirnos. Hoy me siento satisfecha por esta segunda oportunidad para ser mejor ciudadana y sobre todo mejor persona para mi familia", agregó la beneficiaria al compartir su experiencia.

Por su parte, la directora de Programas de Prevención del Delito, María Ortiz Haro Gómez, reconoció el esfuerzo realizado por quienes concluyeron el proceso y destacó la confianza que depositaron en los talleristas y acompañantes.

"Pocas personas entienden lo que es llegar hasta aquí", señaló al recordar que detrás de cada graduación existen procesos personales que implican trabajo, perseverancia y la decisión de construir un rumbo distinto.

A su vez, la directora general del Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México, Cinthia Guadarrama Godínez, afirmó que la ceremonia representa nuevas oportunidades para las y los participantes y subrayó que la construcción de la paz requiere del trabajo conjunto entre instituciones y comunidad.