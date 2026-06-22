3 momentos clave de la visita del pato Merlín a Palacio Nacional

Este lunes por la mañana, la presidenta de la república recibió al pato Merlín y a su familia en la Conferencia del Pueblo. Su historia se ha hecho popular durante la Copa del Mundo 2026 y ha sido contada en distintos medios de comunicación internacionales.

La presidenta felicitó a Karla y a Christian, los cuidadores principales del ave, quienes revelaron detalles de la vida del ahora embajador de la FIFA. Sin embargo, durante esta visita, ocurrieron algunos momentos, que podrían vivir en nuestra cabeza sin pagar renta.

1. Merlín casi muerde a Sheinbaum

Al finalizar la participación de Karla, comerciante y jefa de familia del pato Merlín, la presidenta se dirigió a sus hijos para saludarlos y darles un abrazo. Sin embargo, al llegar al pato Merlín y quererlo acariciar, el ave casi muerde a la mandataria. ¿Habrán sido nervios o percibió algo que no le gustó?

2. Cuando preguntaron el pronóstico de vida de los patos

Cuando un reportero preguntó cuál era el pronóstico de vida del pato, todos manifestaron su inconformidad o tristeza ante la pregunta, porque nadie quiere pensar en el fallecimiento del pato en el clímax de su vida.

Sin embargo, Karla aseguró que "Merlín es un pato joven y que el pronóstico de vida está entre los 14 y 17 años".

"Ya habíamos tenido otros patos. También fueron famosos (en redes sociales). Primero estuvo Bruna, luego Waffle y ahora el embajador" comentó Karla, madre de Carlos, Cristian, encargada y representante de Merlín, el pato.



A Merlín le robaron sus zapatitos en las calles de la Ciudad de México. Foto: Presidencia

3. Su dueña aseguró que se come un taco de carnitas

Karla aseguró que Merlín tiene un veterinario especialista en aves y dentro de su alimentación, la proteína es clave para sus plumas. Por ello le dan charales vivos en su agua. Además, también se come un taquito de carnitas los domingos, según declaró la dueña del ave.

3+1 A Merlín le robaron sus zapatitos

¡Ni el pato Merlín se salvó de la delincuencia! Karla agregó que Merlín usa calcetas para sus patas, debido a que le robaron sus zapatos durante el desempeño de su trabajo supervisando la venta de bebidas por parte de sus dueños en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Karla, aseguró que este lunes 21 de junio registrará a Merlín en el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) debido al interés comercial que ha despertado. Su familia busca proteger legalmente la imagen del pato.