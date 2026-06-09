A 2 días del Mundial 2026, tiroteo sobre Paseo de la Reforma

A 2 días del inicio del Mundial 2026, la inseguridad en Ciudad de México pareciera no tener tregua, pues la noche del lunes 8 de julio se registró un tiroteo sobre avenida Paseo de la Reforma, una de las avenidas mundialistas, por la que diariamente circulan miles de capitalinos y turistas.

El altercado ocurrió a la altura de Ricardo Flores Magón en la Colonia Morelos. Se registraron 2 hombres, quienes perdieron la vida debido al siniestro acontecido cerca de las 11 de la noche. Sin embargo, fue hasta la medianoche, cuando la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) se manifestó al respecto.

El personal de la SSC tomó conocimiento de las dos víctimas, quienes ya no contaban con signos vitales, debido a impactos con arma de fuego. Viajaban a bordo de un vehículo negro.

¿Qué pasó en Avenida Ricardo Flores Magón?

Luego de la publicación de un video en la cuenta de X del medio de La Silla Rota, la SSC- CDMX respondió que al parecer, se trató de una agresión directa entre las avenidas: Paseo de la Reforma y Ricardo Flores Magón, en la colonia Morelos y Alcaldía Cuauhtémoc.

La #SSC informa:



Personal de la SSC tomó conocimiento de dos personas sin signos vitales por disparos de arma de fuego a bordo de un vehículo, al parecer tras una agresión directa, en las avenidas Paseo de la #Reforma y Ricardo Flores Magón, en la colonia #Morelos, de la... pic.twitter.com/pcHBLJSefv — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 9, 2026

De acuerdo con los primeros reportes, los probables responsables viajan a bordo de una motocicleta por lo que ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para su identificación, mientras que de los hechos se dio parte al agente del Ministerio Público para los peritajes correspondientes.