¿De qué se le acusa a Achraf Hakimi en Francia? Este podría ser su castigo

El nombre del futbolista del París Saint-Germain (PSG) y capitán de Marruecos, Achraf Hakimi, se coloco en el centro de la atención mediática luego de que la justicia francesa confirmara que el futbolista será juzgado por una acusación de violación que data de 2023.

De acuerdo con la información, la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de Versalles rechazó el recurso presentado por la defensa del jugador contra la orden de procesamiento, lo que confirma que el caso seguirá su curso ante el tribunal penal departamental de Hauts-de-Seine.

La denuncia fue presentada por una joven que aseguró haber tenido contacto con el futbolista a través de Instagram en enero de 2023, antes de acudir a su domicilio a las afueras de París en febrero del mismo año.

Según su declaración, durante el encuentro el jugador habría realizado actos sin consentimiento que derivaron en la denuncia por violación, la joven asegura haber alejado al futbolista de ella con una patada para después llamar a una amiga, quien acudió a buscarla.

La defensa de Hakimi ha negado las acusaciones desde el inicio y sostiene que existen contradicciones en el relato de la denunciante.

¿Qué castigo podría enfrentar?

En caso de que el tribunal determine su culpabilidad, el delito de violación en Francia puede implicar penas que alcanzan hasta 15 años de prisión, aunque cualquier sentencia dependerá del desarrollo del juicio y de la decisión final de los jueces.