Activistas encaran a presunto trabajador del ICE por portar jersey de la Selección Mexicana

Un video grabado en San Diego, California, desató una ola de reacciones en redes sociales luego de que activistas confrontaran a un hombre que portaba una camiseta de la Selección Mexicana y que, según ellos, estaría vinculado a programas relacionados con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Las imágenes fueron difundidas por el activista Arturo González, quien asegura que el individuo trabaja en el Programa Intensivo de Supervisión y Comparecencia (ISAP, por sus siglas en inglés), un sistema asociado con el monitoreo de migrantes que enfrentan procesos migratorios. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre la identidad del hombre ni sobre el cargo que desempeña.

Durante la grabación, los activistas cuestionan al sujeto por utilizar los colores de México mientras presuntamente colabora con un sistema que ha sido señalado por organizaciones defensoras de migrantes.

"Deberías avergonzarte de usar esa camiseta. No deberías llevar esa camiseta mientras secuestras a mexicanos en la calle", se escucha decir a una de las personas que lo encara.

En otro momento del video, el hombre es interrogado sobre la agencia para la que trabaja.

"Saliste del edificio federal, saliste por la puerta de ICE, la puerta por la que salen todos los agentes de ICE. Entonces, ¿con qué agencia trabajas?", le reclama el activista mientras lo sigue por la calle.

La tensión aumenta cuando una mujer también se suma a los señalamientos y le exige abandonar ese empleo.

"¿Por qué haces esto? ¿Cómo puedes dormir por las noches? ¿Cómo puedes poner a tu mamá, a tu abuela y a tus primos en esta situación? En serio, amigo, no vale la pena el dinero", expresa.

A lo largo de la grabación, el hombre evita responder a las acusaciones y continúa caminando sin detenerse. Su silencio alimentó el debate entre usuarios de redes sociales, donde algunos respaldaron las críticas de los activistas, mientras que otros consideraron que no existen pruebas suficientes para confirmar que trabaja para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o que participe directamente en operativos migratorios.