Actúa la presidenta con prudencia al no caer en provocaciones de EU: Monreal

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum actuó con prudencia al no caer en provocaciones ante las agresivas declaraciones del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, sobre una intervención en el país.

Y aunque dijo que no cree que EU se atreva a una acción militar en el territorio nacional, consideró que la unidad nacional es fundamental ante los embates del extranjero.

"No creo que se atrevan a invadir a México militarmente. Tenemos una Constitución y tenemos un Himno Nacional, un saldado en cada hijo te dio, parafraseando a nuestro Himno Nacional, pero no creo que se atreva, aunque sea muy poderoso este país, a invadir militarmente México. Y no creo que haya mexicano bien nacido que acepte que la invasión militar sea una alternativa", sentenció.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados dijo que la mayoría legislativa fijó su posición en la Comisión Permanente y subrayó que se ha avanzado en la cooperación binacional.

Monreal Ávila subrayó que el lenguaje del vicepresidente de Estados Unidos no es el correcto y la respuesta de la presidenta es admirable, pues contestó como una verdadera

Confianza en la cooperación y acuerdos binacionales

"La presidenta Claudia Sheinbaum no cae en la trampa, no acepta provocaciones y actúa con mucha mesura; no se subió al discurso de la retórica a una respuesta virulenta, sino que fue bastante mesurada. Y creo que esa política de mesura se ha convertido en una política de Estado, de ella, y me alegra bastante", insistió.



La presidenta Claudia Sheimbaum aseguró que no caerá en provocaciones. Foto: Presidencia de la República

Monreal Ávila refrendó su confianza en que el T-MEC sí se va a firmar y que el primero de julio van a continuar los tres países con el acuerdo comercial.

Finalmente, el legislador federal puntualizó que el vicepresidente Vance no conoce México, pero debe saber que es inadmisible una amenaza así, y concretarla sería prácticamente un despropósito mundial.