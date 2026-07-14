¿Dónde quedó su apoyo?: Sheinbaum recrimina a PRI y PAN por dar la espalda a migrantes

La defensa de los migrantes mexicanos fallecidos en operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) abrió un nuevo frente de confrontación entre el Gobierno federal y las dirigencias nacionales del PRI y del PAN.

La presidenta Claudia Sheinbaum acusó a ambos partidos de privilegiar las críticas a su administración en lugar de respaldar a los connacionales.

Acciones y críticas de los partidos políticos

Durante su conferencia matutina, la mandataria destacó que la Junta de Coordinación Política del Senado emitió un pronunciamiento firmado por representantes de todas las fuerzas políticas para condenar las violaciones a los derechos humanos contra mexicanos en Estados Unidos y expresar solidaridad con las familias de las víctimas.

Sheinbaum sostuvo que ese acuerdo demostró que, frente a un asunto de interés nacional, era posible construir una posición común. Sin embargo, afirmó que horas después los dirigentes nacionales del PRI y del PAN difundieron mensajes en los que criticaron a su gobierno sin pronunciarse, dijo, sobre los migrantes fallecidos.

"El presidente del PRI solamente me critica, pero no dicen si se solidarizan con los mexicanos o no", afirmó.

Llamado a la unidad por los derechos de migrantes

También señaló al dirigente panista por centrar sus declaraciones en cuestionar al Ejecutivo.

"El presidente del PAN igual criticando a la presidenta, pero en ningún momento mencionó a nuestros hermanos migrantes, en ningún momento", expresó.

La presidenta insistió en que la defensa de los mexicanos en el extranjero debe colocarse por encima de las diferencias partidistas.

"Podemos tener muchas diferencias en muchos temas, pero en esta es muy importante que nos mantengamos unidos para poder demandar que no haya violación a los derechos humanos de las mexicanas y los mexicanos en ningún lugar del mundo", declaró.

Sheinbaum vinculó esa postura con la muerte de 17 mexicanos registrada, según expuso, en centros de detención o durante operativos del ICE. Por ello reiteró el llamado a que todas las fuerzas políticas respalden las acciones diplomáticas y legales que emprenda el Estado mexicano para exigir justicia y respeto a los derechos humanos.

La mandataria concluyó que las posturas asumidas por los dirigentes partidistas marcaron una diferencia política frente a un asunto que, a su juicio, requería una respuesta unificada. "Es un momento en donde hay que defender a las y los mexicanos o no defenderlos. Ahí se definieron ayer en sus declaraciones", sostuvo.