Acusa Sheinbaum campaña de ultraderecha contra México

La presidenta Claudia Sheinbaum atribuyó a sectores de la ultraderecha de Estados Unidos y México una estrategia para afectar la relación bilateral mediante filtraciones, campañas mediáticas y noticias falsas sobre funcionarios mexicanos.

"Yo no diría el gobierno del presidente Trump. Es mi punto de vista. Todos podemos tener un punto de vista. Yo sí creo que son algunos sectores. No creo que sea algo único. Hay sectores de ultraderecha que son los que están buscando que no haya buena relación entre México, el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos. Esa es mi opinión y tengo información para poder opinar de esta manera".

Durante su conferencia matutina, la mandataria rechazó versiones difundidas en medios estadounidenses sobre supuestas investigaciones o permisos especiales vinculados con los gobernadores de Sonora y Tamaulipas. Sostuvo que la propia información surgida posteriormente desde instituciones estadounidenses desmintió esos señalamientos.

Presidenta habla de operación política

Sheinbaum afirmó que existen grupos interesados en construir una narrativa de confrontación entre ambos países. Según su lectura, esos sectores buscan presentar la idea de que autoridades estadounidenses persiguen a gobernadores mexicanos para generar tensión política y diplomática.

SHEINBAUM.

Cuestionó reportajes publicados por medios de Estados Unidos durante los últimos años. Foto: Cuartoscuro

La presidenta también cuestionó reportajes publicados por medios de Estados Unidos durante los últimos años. Mencionó coberturas sobre laboratorios de fentanilo y otros temas de seguridad que, a su juicio, intentan desacreditar a México y alimentar percepciones negativas sobre su gobierno.

La mandataria sostuvo que estas campañas podrían intensificarse rumbo a los procesos electorales que se celebrarán en Estados Unidos y hacia la elección intermedia mexicana de 2027. Aseguró que la respuesta de su administración será mantener la defensa de la soberanía nacional y fortalecer la comunicación directa con la población.

Señala reunión de oposición y Grupo Salinas

En otro momento, Sheinbaum se refirió a una cena organizada por la American Society en la Ciudad de México, en la que participaron dirigentes y legisladores de oposición. La presidenta aseguró que el encuentro fue financiado por Grupo Salinas y consideró que forma parte de los espacios donde convergen sectores que critican a su gobierno.

DEFIENDE A OLINIA.

El vehículo al señalar que fue diseñado para cubrir un segmento distinto al de las motocicletas o los automóviles compactos tradicionales. Foto: Cuartoscuro

La mandataria acusó a integrantes del PRI y del PAN de acudir a Estados Unidos para hablar mal de México y promover posiciones intervencionistas. Aunque insistió en mantener una relación de cooperación con Washington, reiteró que cualquier intento de injerencia debe ser señalado públicamente.

Defiende Olinia y responde a Salinas Pliego

Sheinbaum también respondió a las críticas lanzadas por el empresario Ricardo Salinas Pliego contra Olinia, el proyecto mexicano de movilidad eléctrica presentado recientemente por su gobierno.

La presidenta defendió el vehículo al señalar que fue diseñado para cubrir un segmento distinto al de las motocicletas o los automóviles compactos tradicionales. Explicó que busca ofrecer una alternativa de movilidad adaptada a las condiciones urbanas del país y adelantó que se buscan socios privados para fortalecer su producción.

Además, vinculó las críticas del empresario con los litigios fiscales que mantiene Grupo Salinas con el gobierno federal. "Lo que digamos va a ser en contra", afirmó Sheinbaum, quien sostuvo que detrás de esos ataques existe molestia por el cobro de impuestos que su administración ha impulsado.