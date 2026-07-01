Acusaciones de EU a México son por temporada electoral: Monreal

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de que una fracción del Cártel Jalisco Nueva Generación financia campañas políticas se inscriben en el marco de las elecciones en ese país.

"Es normal que Estados Unidos ahora en su periodo electoral, que inicia la elección de noviembre, utilice a México de manera permanente con señalamientos de este tipo, así que se inscribe en un discurso retórico electoral del gobierno de Estados Unidos y de sus funcionarios", sentenció en entrevista.

Acusaciones del Departamento del Tesoro y contexto electoral

Sentenció que en todo caso si hay pruebas se tienen que presentar y corresponderá a la Fiscalía General de la República hacer las investigaciones y dar las conclusiones respectivas.

En el caso de las acusaciones sobre el llamado huachicol fiscal subrayó que fue en este gobierno donde se iniciaron las investigaciones y las detenciones de varias personas vinculadas a este delito.

Converso con los medios de comunicación en la Cámara de @Mx_Diputados. pic.twitter.com/lY3KhHiV1W — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 1, 2026

Investigación y colaboración institucional en México

"Yo no sé si haya pruebas, si se presentan pruebas la fiscalía tiene que perseguir de oficio este tipo de delitos. Entonces vamos a esperar que la Fiscalía General de la República determine si esto que asevera una institución de Estados Unidos es cierta y si resultan delitos que perseguir", dijo.

Asimismo, dijo que si es cierto que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) está colaborando con estas instituciones sería por indicaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque la UIF depende de Hacienda y Hacienda depende de la presidenta.

"La presidenta ha mostrado voluntad política para que todo este tipo de cosas pueda investigarse", refrendó el legislador federal.