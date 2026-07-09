¿Peligra la herencia millonaria de Adán Augusto López por impuestos? Esto dice la ley

La discusión sobre un posible impuesto a las herencias volvió a colocar bajo los reflectores a políticos, empresarios y familias que han recibido patrimonio por sucesión.

En medio del debate, una de las preguntas que más ha generado interés es si el senador Adán Augusto López tendría que pagar impuestos por la millonaria herencia que aseguró haber recibido.

Aunque el tema ha provocado una intensa confrontación política, la respuesta depende de lo que establece actualmente la legislación mexicana y de si en el futuro se aprueba una reforma fiscal.

En Ovaciones te decimos si Adán Augusto López tendrá que presentar impuestos por la herencia que recibió.





Herencia de Adán Augusto López

Adán Augusto López reconoció en el 2025 haber recibido alrededor de 79 millones de pesos, cantidad que, afirmó, proviene principalmente de una herencia familiar y de otros ingresos que asegura haber declarado ante las autoridades fiscales.

Durante una conferencia de prensa en el Senado, el coordinador de Morena explicó que parte de esos recursos corresponde a la herencia de su padre, quien fue notario y mantenía inversiones en Estados Unidos.

"Después de un largo juicio en Estados Unidos recibí dos pagos, producto de la herencia de mi padre, como consta en mis declaraciones patrimoniales y ante Hacienda", declaró.

Asimismo, indicó que aún existen litigios relacionados con bienes heredados de su familia.

"Mantengo otros litigios relacionados con un depósito de mi madre y un departamento en Houston; forman parte del patrimonio heredado", señaló.

Además de la herencia, Adán Augusto López aseguró que sus ingresos también provienen de honorarios obtenidos por su actividad como notario, arrendamientos, dividendos por intereses bancarios y actividades relacionadas con la venta de ganado.

Respecto a las acusaciones sobre presuntas inconsistencias en su patrimonio, sostuvo que nunca ocultó sus ingresos.

"Yo nunca he escondido mis ingresos. Todo está en mis declaraciones de situación fiscal y patrimonial", aseveró el ex gobernador de Tabasco.

¿Qué pasará con la herencia de Adán Augusto López tras la iniciativa de impuestos?

Pese a la reciente polémica generada por la propuesta de gravar las herencias, Adán Augusto López no tendría que pagar un nuevo impuesto por la herencia que ya recibió, debido a que actualmente en México no existe un impuesto federal que grave las herencias o los legados.

El debate comenzó después de que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres Guadarrama, manifestara que considera conveniente abrir una discusión sobre la posibilidad de que las herencias contribuyan al sistema tributario.

"Consideramos que es justo que se pagaran impuestos a las herencias y legados. Sin embargo, esa no es una facultad de la Suprema Corte; le corresponde al Congreso de la Unión", afirmó Batres durante una sesión relacionada con recursos de Afores.

Es decir, la ministra expresó una postura personal, pero aclaró que la SCJN no puede crear impuestos, por lo que cualquier modificación tendría que discutirse y aprobarse en el Congreso.

La presidenta Claudia Sheinbaum también fijó una postura y descartó que su administración impulse un gravamen de este tipo.

"Yo no estoy de acuerdo; es opinión de la ministra y tiene todo el derecho de tener una opinión."

Añadió que, aunque este tipo de impuestos existen en distintos países, no forma parte de las propuestas de su gobierno.

¿La herencia de Adán Augusto pagaría impuestos si cambia la ley?

En caso de que en algún momento el Congreso aprobara una reforma para gravar las herencias, ésta no aplicaría automáticamente a patrimonios recibidos con anterioridad, salvo que una nueva legislación estableciera lo contrario dentro de los límites constitucionales.

Por ello, con la legislación vigente, la herencia que el senador afirma haber recibido continúa bajo las reglas actuales, que contemplan la exención del ISR para este tipo de ingresos.

¿Cuándo aplicarán los impuestos a herencias?

Hasta ahora no existe una iniciativa de ley aprobada que establezca un impuesto a las herencias en México.

La legislación vigente mantiene lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), el cual establece que los ingresos obtenidos por herencia o legado están exentos del pago de este impuesto.

En consecuencia, actualmente ninguna persona que reciba una herencia, incluido Adán Augusto López, debe pagar ISR únicamente por recibir ese patrimonio.

¿Qué tendría que ocurrir para crear un impuesto a las herencias?

Para que México cobre un impuesto sobre las herencias sería necesario cumplir varios pasos legislativos:

Presentar formalmente una iniciativa de reforma .

Discutirla en la Cámara de Diputados y el Senado .

Aprobarla por ambas cámaras del Congreso .

Publicarla en el Diario Oficial de la Federación.

Establecer su entrada en vigor conforme a los plazos legales.