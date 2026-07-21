¿Francia será el próximo? La lista de países que buscan prohibir redes sociales a menores

TikTok, Instagram, Facebook y otras redes sociales podrían tener cada vez más restricciones para los usuarios más jóvenes.

La razón: varios gobiernos han comenzado una nueva batalla contra el uso de estas plataformas entre niños y adolescentes, argumentando que buscan proteger su salud mental, evitar la exposición a contenido dañino y reducir los riesgos asociados con el uso excesivo de internet.

El caso más reciente es Francia, que se sumó a esta tendencia con una ley que busca impedir que menores de 15 años tengan cuentas en redes sociales.

Pero... ¿qué países ya tomaron decisiones similares? ¿Y por qué están intentando ponerle una edad mínima a las redes? En Ovaciones te lo contamos.

Francia: el nuevo país que quiere ponerle límite a las redes sociales

Francia se convirtió en el primer país de la Unión Europea en aprobar una prohibición general para que menores de 15 años puedan utilizar redes sociales.

La medida fue impulsada por el gobierno del presidente Emmanuel Macron, quien ha defendido la idea de establecer mayores controles sobre el uso de tecnología entre niños y adolescentes.

La norma establece que las plataformas deberán impedir que menores de esa edad puedan abrir o mantener cuentas, además de implementar sistemas de verificación de edad.

La propuesta también ha generado debate, porque algunos expertos cuestionan cómo se comprobará realmente la edad de los usuarios sin afectar la privacidad de las personas.

Australia fue el primero en dar el golpe

Antes de Francia, el país que abrió la puerta a estas restricciones fue Australia.

En diciembre de 2025 entró en vigor una ley que obliga a las principales plataformas digitales a impedir que menores de 16 años tengan cuentas en redes sociales.

La medida aplica para plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, Reddit, X y otras redes consideradas dentro de la regulación australiana.

La diferencia con Francia es la edad límite:

Australia: menores de 16 años

Francia: menores de 15 años

¿Por qué los gobiernos quieren prohibir redes sociales a menores?

La preocupación principal es que niños y adolescentes puedan estar expuestos a:

Contenido perjudicial para su salud mental .

para su . Acoso digital.

Presión por la imagen corporal.

Adicción al uso de pantallas.

Contacto con desconocidos.

Los gobiernos que impulsan estas medidas aseguran que las plataformas digitales fueron diseñadas para mantener a los usuarios conectados durante más tiempo y que los menores son especialmente vulnerables.

Sin embargo, las empresas tecnológicas y algunos especialistas han señalado que las prohibiciones podrían ser difíciles de aplicar y que la verificación de edad plantea problemas de privacidad.

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¿Qué otros países están analizando restricciones?

La idea de limitar las redes sociales para menores comenzó a ganar fuerza en varios lugares.

Algunos países que han discutido medidas similares son:

España

España ha planteado aumentar la protección digital de menores y avanzar hacia restricciones de edad para redes sociales. La propuesta forma parte de una discusión más amplia dentro de Europa sobre establecer límites al acceso infantil.

Reino Unido

El Reino Unido también ha evaluado medidas relacionadas con la seguridad digital de menores y controles de edad en plataformas.

Dinamarca y otros países europeos

Otros gobiernos europeos han comenzado a analizar restricciones similares ante la preocupación por el impacto de las redes sociales en menores.

¿Realmente se puede prohibir que un menor use redes sociales?

Ese es uno de los grandes debates.

Aunque las leyes buscan impedir que los menores tengan cuentas, expertos señalan que el reto más complicado será hacer que funcionen en la práctica.

El principal problema es la verificación de edad: las plataformas necesitan confirmar quién está detrás de una cuenta, pero hacerlo sin recopilar demasiados datos personales representa un desafío.

Además, algunos críticos señalan que los adolescentes podrían buscar formas de evadir las restricciones.

¿Y México podría aplicar una medida similar?

Por ahora, México no cuenta con una ley federal que prohíba que los menores de edad tengan cuentas en redes sociales. Sin embargo, el país también ha comenzado a discutir cómo regular el acceso de niños y adolescentes a estas plataformas.

Actualmente, las principales redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y X establecen en sus propios términos de uso que los usuarios deben tener, por lo general, al menos 13 años para abrir una cuenta.

Para adolescentes entre los 13 y 17 años, algunas plataformas han incorporado herramientas de supervisión parental, controles de privacidad y límites de contenido, aunque su aplicación depende de cada servicio.

Pero el debate en México apenas comienza.

En el Congreso federal y en algunos congresos estatales se han presentado iniciativas que buscan establecer mayores restricciones para proteger a los menores de riesgos como el acoso digital, la exposición a contenido perjudicial y los posibles efectos en la salud mental.

Algunas propuestas plantean limitar el acceso a redes sociales para menores de 14 o 16 años, mientras que otras buscan que los adolescentes puedan utilizar estas plataformas únicamente con la autorización de sus padres o tutores.

Además, estados como Querétaro ya han impulsado reformas relacionadas con la protección de usuarios menores de edad y la responsabilidad de las plataformas digitales.

Por ahora, México no sigue el camino de países como Australia o Francia, pero el debate sobre qué tan temprano deben tener acceso los menores a las redes sociales ya comenzó.