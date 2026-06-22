Adopción de pagos digitales impulsa Mipymes mexicanas

Para miles de emprendedores, la digitalización ya no significa desarrollar complejas plataformas tecnológicas; significa responder un mensaje en WhatsApp, enviar una cuenta CLABE, recibir un pago inmediato y concretar una venta desde el teléfono celular.

La frontera entre un pequeño negocio tradicional y una empresa digital es cada vez más difusa, por lo que "la siguiente etapa para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) mexicanas no es digitalizarse, porque muchas ya lo hicieron.

"El reto ahora es aprovechar mejor esa infraestructura para crecer, vender más y administrar mejor sus recursos. Los pagos digitales se han convertido en una herramienta estratégica para lograrlo", señaló Jaime Márquez Poo, director ejecutivo de Desarrollo de Negocios en Sistema de Transferencias y Pagos -STP-.

En el marco del Día de las Pymes, señaló que la adopción de pagos inmediatos también refleja la evolución de los hábitos financieros en el país, y en ese sentido, tan solo en 2025, el SPEI procesó más de 7 mil 400 millones de transferencias, un crecimiento de 36.8% respecto al año anterior.

Evolución de los hábitos financieros en México

Además, 94% de estas operaciones correspondieron a montos menores a 13 mil 200 pesos, "lo que confirma que las transferencias ya forman parte de las transacciones cotidianas de personas y pequeños negocios".

Durante años, las innovaciones financieras parecían exclusivas de bancos, startups tecnológicas y fintechs, pero de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, el uso de aplicaciones móviles para hacer operaciones financieras pasó de 54.3% en 2021 a 69.1% en 2024 en la población con una cuenta bancaria o fintech.

En paralelo, el porcentaje de personas que utiliza transferencias electrónicas o aplicaciones móviles como principal medio de pago para compras superiores a 500 pesos aumentó de 2.8 a 7.6% en el mismo periodo.

"Estas cifras reflejan una acelerada adopción de herramientas digitales tanto por consumidores como por negocios", aseveró Márquez Poo, por lo que ahora, el reto para las Mipymes es aprovechar mejor esa infraestructura para crecer, vender más y administrar mejor sus recursos.