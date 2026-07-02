Advierten que sobreexposición del pato "Merlín" puede dañarlo

Especialistas advirtieron que la sobreexposición del Pato "Merlín", que ha sido llevado a foros y eventos de todo tipo, puede ser peligroso para el ejemplar, por lo que demandaron tomar precauciones para garantizar su salud.

Doctor Lombardero alerta sobre riesgos de la sobreexposición

El doctor José Germán Lombardero Goldaracena, coordinador de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), advirtió que los medios de comunicación y las redes sociales se han sobrepasado con la atención que han dado al ejemplar.

"Si se va a seguir permitiendo su presencia en estos actos, hay que vigilar que se mantenga una supervisión para evitar que sea dañado, se debe cuidar que no haya exceso en las demandas de tiempo, correcta manipulación y que tenga periodos de descanso", acotó en entrevista.

Ley de Protección y Bienestar Animal y cuidados necesarios

Recordó que hay una Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México, la cual dicta que deben ser protegidos, no recibir maltrato o crueldad, una tenencia responsable que busca evitar la sobreexplotación.

Ante la difusión masiva de los videos de este palmípedo precisó que como como animal doméstico se debe garantizar su alimentación, instalaciones, clima y manejo adecuado, ya que si estos elementos se alteran puede presentar depresión, pluma erizada, intención de huir, agresividad o hasta defecar de manera constante.

Agregó que, aunque esté acostumbrado a las aglomeraciones y estar en la vía pública, no es parte de su naturaleza. "Al permitir que camine entre las multitudes puede ser pisado, las personas pueden ocasionarle algún daño o lesión al sostenerlo para las autofotos o al querer tocarlo. El riesgo existe", advirtió.

El doctor Lombardero Goldaracena detalló que Merlín es un pato pekin americano, es decir, una especie doméstica que requiere cuidados, una dieta apropiada, mucha higiene y espacio adecuado.

Por ello, requiere periodos de descanso para eliminar el calor de su cuerpo, ya que la vestimenta le puede provocar incomodidad al estar en continuo movimiento.

Añadió que la popularidad de "Merlín" obedece a la tendencia de humanizar a los animales, sumada al poder emocional de los símbolos patrios y a la conexión que estos generan entre desconocidos.

"Bastó una caminata entre la multitud para que Merlin escribiera su propia historia en el Mundial", dijo

Las imágenes de su singular desfile se viralizaron con rapidez, sumando millones de reproducciones y lo consolidaron como la mascota no oficial del torneo.

El efecto provocó la invitación a la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en tanto, el club de futbol Atlante lo "fichó" de manera oficial.

En días recientes, la familia consiguió registrar la imagen y el nombre de Merlín ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para proteger su identidad como marca y evitar su uso no autorizado en campañas publicitarias, lo que lo consolida como un activo con potencial económico sostenible, evitando que terceros lucren y obtengan beneficios a través de la explotación comercial.

El académico concluyó que por todo esto debe "contar con una supervisión y asistencia para que no coma alimentos altos en grasa y sodio. Tener un control estricto, ser revisado por un veterinario y conviene que sus dueños mantengan una asesoría para que no se afecte su integridad física y la salud de la mascota".