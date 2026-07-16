Al estilo de la NFL: así serán los anillos del campeón del Mundial 2026 que tú también podrías tener

Además de levantar la Copa del Mundo y recibir las tradicionales medallas de oro, la selección que conquiste el Mundial 2026 tendrá un reconocimiento sin precedentes. Por primera vez en la historia de la competencia, la FIFA entregará anillos de campeón personalizados, una tradición inspirada en el deporte estadounidense.

El nuevo reconocimiento debutará en la final del próximo 19 de julio, cuando España y Argentina disputen el título en el Estadio Nueva York–Nueva Jersey.

La FIFA adopta una tradición del deporte estadounidense

Los anillos de campeón son uno de los premios más representativos de las ligas profesionales de Estados Unidos, especialmente de la NFL, donde los ganadores del Super Bowl reciben una joya conmemorativa tras conquistar el campeonato.

Ahora, la FIFA trasladará esa tradición al futbol internacional y la incorporará por primera vez a una Copa del Mundo.

Además del trofeo y las medallas, el equipo campeón recibirá este reconocimiento exclusivo, que será elaborado especialmente para cada integrante del plantel ganador.

Solo existirán 2 mil 26 anillos

La FIFA informó que se fabricarán 2 mil 26 anillos, una cifra elegida como homenaje al año en que se celebra la Copa del Mundo.

De ese total:

30 anillos estarán destinados al equipo campeón .

estarán destinados al . Mil 996 piezas se pondrán a la venta como producto oficial para aficionados y coleccionistas de todo el mundo.

Cada uno estará numerado de manera individual y contará con un certificado oficial de autenticidad.

Así será el diseño

De acuerdo con la FIFA, los anillos tendrán un diseño exclusivo.

En una de sus caras aparecerá el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, mientras que la otra será personalizada para representar la identidad de la selección campeona.

Además, cada pieza será elaborada a la medida de su propietario, por lo que los integrantes del equipo ganador recibirán un anillo completamente personalizado.

Anillo FIFA: Foto: FIFA.



¿Cuándo recibirán los campeones sus anillos?

La FIFA explicó que, una vez concluida la final, el capitán y el director técnico de la selección campeona recibirán anillos provisionales para conmemorar el triunfo durante la ceremonia.

Posteriormente comenzará la fabricación de los 30 anillos personalizados, que serán entregados a los integrantes del equipo campeón una vez concluidos los trabajos de elaboración.