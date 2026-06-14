El Alcalde de Villanueva, Zacatecas habría usado la Sala de Cabildos del Ayuntamiento como sede de su reunión
Alcalde de Villanueva organiza fiesta; niega uso del erario
Por: Citli Toribio
Regidores del municipio de Villanueva, Zacatecas, exhibieron a Rogelio González Álvarez, presidente municipal debido a que organizó una reunión privada con música en vivo y consumo de bebidas alcohólicas al interior del Salón de Cabildo del Palacio Municipal. Esto habría ocurrido desde el pasado 27 de mayo.
La parte denunciante asegura que el alcalde Morenista cuentan con medidas restrictivas que impiden que alguien se acerque a su oficina. Sin embargo, los últimos días se filtraron algunas imágenes de González Álvarez a través de un video que se difundió alrededor de las redes sociales.
En los videos, capturados por un regidor sirvieron para denunciar al presidente municipal ante las autoridades. El testigo narra, que fue retenido por la fuerza para borrar toda la evidencia, lo cual desencadenó investigaciones legales.
"Guerra sucia y politiquería" contra él, dijo
Al ser cuestionado, el alcalde declaró ante medios de comunicación nacionales, que los videos se tratan de una "guerra sucia y politiquería" en su contra. Sin embargo, tiempo después reconoció que el evento sí tuvo lugar, pero afirmó que la reunión formó parte del aniversario luctuoso de su padre y ofreció disculpas a la ciudadanía.
Carlos Eduardo Torres, militante del Partido de Revolución Democrática (PRD) es el nombre del regidor que grabó a su primo y amigo en esta situación penosa frente a la crisis de seguridad que enfrenta el estado de Zacatecas.
¿Aniversario luctuoso?
González Álvarez publicó una aclaración argumentando que no se trató de una fiesta pagada con recursos públicos, sino de una tradición familiar tras llevarle música a su difunto padre por su aniversario luctuoso. Afirmó que el evento no se hizo con mala fe, que no hubo daños al recinto y que los gastos corrieron por cuenta de sus familiares.
En el video se puede ver cómo el alcalde va entrando a la Sala de Cabildo y al interior hay al menos un six de cervezas y agua mineral.
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