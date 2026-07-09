Azcapotzalco suma a Alexia Putellas a un proyecto internacional en favor de niñas

La alcaldía Azcapotzalco llevará a una iniciativa internacional encabezada por la futbolista española Alexia Putellas para impulsar programas dirigidos a niñas y adolescentes, luego de que la alcaldesa Nancy Núñez formalizó una alianza con la Eleven Foundation, organización que opera proyectos de desarrollo social en diversos países de América Latina.

Alianza entre Azcapotzalco y Eleven Foundation para el desarrollo social

El acuerdo de colaboración permitirá implementar en la demarcación acciones enfocadas en el deporte, el fortalecimiento de habilidades socioemocionales, el liderazgo y la participación comunitaria, con el propósito de ampliar las oportunidades de desarrollo para menores de edad y generar entornos más seguros y libres de violencia.

Durante la firma del convenio en el Deportivo Azcapotzalco, Nancy Núñez señaló que la alianza con la fundación presidida por la dos veces ganadora del Balón de Oro representa una oportunidad para acercar a las niñas de la demarcación a proyectos de alcance internacional y fortalecer la estrategia de promoción deportiva que impulsa su administración.

Alexia Putellas destaca el impacto del deporte en el desarrollo integral

Indicó que la presencia de Alexia Putellas envía un mensaje a las nuevas generaciones sobre la posibilidad de alcanzar sus metas y romper barreras a través del esfuerzo y el deporte.

La alcaldesa afirmó que su gobierno mantendrá el impulso a la actividad deportiva mediante becas, apoyos y el mejoramiento de espacios públicos, al considerar que la práctica del deporte es una herramienta para transformar comunidades y abrir mayores oportunidades de desarrollo para el talento de la demarcación.

Por su parte, Alexia Putellas explicó que la incorporación de Azcapotzalco permitirá extender el modelo que la Eleven Foundation desarrolla en Chile, República Dominicana y Colombia, el cual combina la práctica del futbol con educación emocional, formación en liderazgo y acompañamiento comunitario para fortalecer el desarrollo integral de niñas y adolescentes.

La futbolista española indicó que la alianza busca consolidar una estrategia de largo plazo para generar nuevas oportunidades para las mujeres desde edades tempranas, de manera que el deporte se convierta en un vehículo para impulsar su bienestar, fortalecer su liderazgo y ampliar sus expectativas de desarrollo, más allá de la cancha.