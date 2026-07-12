Operativos de tránsito suman 248 infracciones en Alcaldía Cuauhtémoc

La Alcaldía Cuauhtémoc acumula 248 infracciones y 86 garantías retenidas a automovilistas que infringieron el Reglamento de Tránsito, como resultado de más de 300 acciones de ordenamiento vial realizadas desde que 10 policías auxiliares del Sector 64 Orión fueron certificados por la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Ciudad de México para aplicar sanciones directamente.

Operativo vial en la colonia San Rafael

Este fin de semana el operativo se concentró en la zona de teatros de la colonia San Rafael. El operativo se llevó a cabo en las calles Virginia Fábregas, Joaquín Velázquez de León, Joaquín García Icazbalceta y Alfonso Herrera, donde los elementos sancionaron a conductores que mantenían vehículos estacionados en lugares prohibidos, en doble fila o bloqueando cocheras, una de las principales quejas de vecinos del sector.

Denuncias vecinales y respuesta institucional

De acuerdo con la demarcación, la problemática había sido planteada de manera constante por habitantes de la colonia San Rafael durante los recorridos que realiza la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega.

Explicaron que los vecinos denunciaron que el estacionamiento irregular complicaba la movilidad peatonal, impedía el acceso a viviendas y generaba conflictos entre automovilistas y residentes, especialmente en los horarios de mayor actividad de los recintos teatrales.

Hasta hace poco, la alcaldía únicamente podía gestionar esos reportes ante las autoridades competentes, ya que carecía de facultades para sancionar directamente las infracciones al Reglamento de Tránsito.

La certificación de los 10 elementos del Sector 64 Orión modificó ese escenario al permitir que la propia demarcación atienda estos casos y responda de manera inmediata a los reportes ciudadanos.

Por su parte, la alcaldesa Rojo de la Vega señaló que el objetivo de la estrategia no es incrementar el número de multas, sino recuperar el orden en la vía pública y garantizar el respeto a los derechos de peatones y vecinos.

"La gente no nos pide multas; nos pide poder caminar por la banqueta, salir de su cochera o cruzar la calle sin esquivar coches mal estacionados. Si queremos una ciudad ordenada, las reglas tienen que cumplirse. Hoy ya tenemos cómo hacerlas valer".