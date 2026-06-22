Gertz transparenta fortuna: 13 inmuebles, cuentas en Suiza y dos Rolls Royce

La primera declaración patrimonial pública de Alejandro Gertz Manero abrió una ventana a la fortuna que el exfiscal general de la República mantuvo fuera del escrutinio ciudadano durante años.

El nuevo embajador de México en Reino Unido reportó 13 inmuebles, siete vehículos, cuentas bancarias en México, España, Estados Unidos y Suiza, además de bienes muebles valuados en más de 28 millones de pesos.

La revelación llega después de su salida de la Fiscalía General de la República y de su incorporación al servicio exterior mexicano. Durante su gestión como fiscal, Gertz no hizo públicos sus datos patrimoniales. Su regreso a la estructura del gobierno federal lo obligó a transparentar información que permaneció reservada desde 2019.

El patrimonio inmobiliario declarado incluye diez casas, un edificio, un departamento y un terreno. Ocho de esas propiedades fueron recibidas por herencia. Cinco llegaron a sus manos cuando aún era menor de edad y tres de ellas le fueron transmitidas cuando tenía entre tres y cuatro años.

La documentación entregada a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno muestra que varias de las propiedades heredadas provienen de la fortuna familiar construida por su abuelo Cornelius Gertz, empresario alemán radicado en México durante la primera mitad del siglo XX.

Entre los inmuebles adquiridos mediante compraventa destacan una vivienda comprada en 2007 por 1.19 millones de dólares y otra adquirida en 2013 por un millón de euros. Investigaciones periodísticas publicadas en años recientes han vinculado esas operaciones con propiedades en California y Madrid, además de inversiones inmobiliarias en España.

Alejandro Gertz Manero declaró que compró en 2020, ya siendo fiscal general de México, un Rolls Royse Wrath por 2 millones 700 mil pesos.



Esta es la colección de coches del embajador de México en Reino , ¡Que incluye 3 coches de a 10 pesos más baratos que Hotwheels! pic.twitter.com/k6d98JP9Tk — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) June 23, 2026

Cuentas en el extranjero y sociedades inmobiliarias

La declaración también reporta 15 cuentas bancarias. Once están en México y cuatro en el extranjero: dos en España, una en Estados Unidos y una en Suiza.

El exfiscal informó participación accionaria en empresas como Algerman Inmobiliaria, Desarrolladora del Centro y la sociedad española Feserinvest. Esta última apareció en investigaciones periodísticas relacionadas con inmuebles de lujo en Ibiza y Madrid.

La información patrimonial también registra inversiones en moneda extranjera y fondos vinculados a instituciones financieras internacionales, incluido Credit Suisse.

Rolls Royce, arte y joyas

El parque vehicular de Gertz incluye siete automóviles. Entre ellos sobresalen dos Rolls Royce, uno modelo 1966 y otro Wraith 2014 adquirido en noviembre de 2020 por 2.7 millones de pesos cuando ya encabezaba la FGR.

A la colección se suman vehículos clásicos de las marcas Cadillac, Mercedes Benz, Ford y Dodge.

En bienes muebles, el embajador declaró relojes, monedas y joyas con un valor de 18.3 millones de pesos; obras de arte valuadas en ocho millones; y muebles, libros, tapetes y artículos domésticos por dos millones de pesos. Todo ese patrimonio fue reportado como herencia.

Una fortuna bajo escrutinio

La publicación de la declaración revive cuestionamientos que acompañaron a Gertz durante su paso por la Fiscalía. Investigaciones de medios nacionales e internacionales documentaron propiedades, sociedades inmobiliarias, transferencias internacionales y estructuras corporativas asociadas con integrantes de su familia.

Aunque la declaración ofrece por primera vez una radiografía oficial de sus bienes, también deja interrogantes abiertas sobre el valor actual de varias propiedades heredadas y sobre activos que han sido mencionados en investigaciones periodísticas previas.

La transparencia patrimonial del nuevo embajador ocurre en un momento políticamente relevante. Mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum busca reforzar el discurso de rendición de cuentas, uno de los funcionarios más influyentes del sexenio anterior exhibe una fortuna que durante años permaneció fuera de la vista pública.

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