Moreno exige entrega a EU de funcionarios Morena vinculados al narco

El senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, exigió al gobierno federal entregar a Estados Unidos a los funcionarios de Morena señalados por autoridades de ese país por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza Cázarez. Advirtió que, si México no actúa, el gobierno estadounidense procederá contra ellos con base en las investigaciones que mantiene abiertas.

Alejandro Moreno exige entrega de funcionarios Morena a Estados Unidos

Entrevistado en la antigua sede del Senado de la República, el priista afirmó que esas indagatorias forman parte de los señalamientos publicados por medios estadounidenses, como el New York Times, donde asegura que funcionarios de Morena se convirtieron en informantes del gobierno estadounidense, indicó que las agencias de ese país ya cuentan con información sobre gobernadores, legisladores y servidores públicos morenistas. Aseguró que, ante ese escenario, el gobierno federal debe colaborar y no mantener una protección política sobre los funcionarios involucrados.

PRI denuncia pacto de Morena con crimen organizado y falta de investigaciones

Moreno Cárdenas acusó que Morena mantiene un pacto con el crimen organizado y sostuvo que esa presunta relación ha sido denunciada por él desde hace más de cinco años ante la Fiscalía General de la República y ante organismos internacionales, sin que las autoridades mexicanas hayan iniciado investigaciones.

Afirmó que el caso de Sinaloa no es aislado y mencionó también señalamientos contra funcionarios de Tamaulipas, Baja California y Tabasco. Según el senador, en esas entidades el crimen organizado intervino en procesos electorales y favoreció a Morena mediante amenazas, operación territorial y presión sobre los votantes.

El presidente nacional del PRI dijo que la falta de acciones del gobierno mexicano afecta la relación con Estados Unidos en materia de seguridad, comercio e inversión, al tratarse del principal socio y aliado del país. Insistió en que no entregar a los funcionarios señalados equivale a protegerlos y a permitir que continúe la impunidad.

Dijo que algunos integrantes de Morena ya estarían proporcionando información a autoridades estadounidenses, por lo que anticipó que entre ellos comenzarán a deslindarse y acusarse. Aseguró que, conforme avancen las investigaciones, los responsables terminarán enfrentando procesos judiciales.

Moreno Cárdenas aseguró que el PRI continuará con sus denuncias contra lo que calificó como "narcopolítica" y llamó a construir una coalición opositora rumbo a las elecciones de 2027 para enfrentar a Morena.