Alessandra Rojo de la Vega denuncia amenazas de muerte contra ella y sus hijos; esto es lo que se sabe

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, denunció haber recibido amenazas de muerte dirigidas tanto a ella como a sus hijos, por lo que informó que ya presentó una denuncia formal ante las autoridades de la Ciudad de México para que se investiguen los hechos.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la funcionaria aseguró que las intimidaciones ocurrieron durante los últimos días y confirmó que notificó de la situación a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

"Los últimos días he recibido amenazas de muerte, contra mis hijos y contra mí", expresó la alcaldesa en su publicación.

Las amenazas ocurren tras recientes hechos de violencia

La denuncia se da días después de la agresión que sufrió la alcaldesa y parte de su equipo durante un operativo realizado en la Zona Rosa, donde, de acuerdo con su versión, fueron atacados por un grupo de personas con palos, vidrios y otros objetos. Por ese caso ya existe al menos una persona detenida.

No es la primera vez que denuncia amenazas

No es la primera ocasión en que Alessandra Rojo de la Vega denuncia hechos de esta naturaleza. En distintas etapas de su trayectoria política ha reportado agresiones y amenazas, incluyendo un ataque armado durante el proceso electoral de 2024 y denuncias por amenazas recibidas en 2025.

Hasta ahora, las autoridades capitalinas no han informado si se reforzarán las medidas de protección para la alcaldesa o su familia, mientras continúan las investigaciones sobre las amenazas denunciadas.