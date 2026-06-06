"Alito" Moreno llama a construir el milagro mexicano

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro "Alito" Moreno, hizo un llamado a las personas a lograr el "milagro mexicano".

En un mensaje en su cuenta de X, el priista, a un año de las elecciones de 2027, señaló que México enfrenta una decisión histórica e insistió que ante la concentración de poder por parte Morena, la oposición debe tomar las riendas de la nación .

"Morena ha concentrado un poder como no se había visto en décadas, al controlar instituciones, presupuestos y espacios que deberían servir a todos los mexicanos, no a un solo proyecto político. Han confundido mayoría con razón y poder con verdad", indicó, al advertir que "México no les pertenece", aseveró.

"Alito", agregó que el "milagro mexicano", vendrá con las decisiones de la ciudadanía el próximo año y que con ello se podría recuperar los contrapesos, se podrían fortalecer las instituciones y se abriría una nueva etapa al crecimiento nacional.

"Somos millones los que sabemos que el futuro no se construye desde la división, el resentimiento o la dependencia, sino desde la libertad, el trabajo y la confianza en nuestra gente", explicó.

Afirmó que la tarea que tienen los ciudadanos y la oposición no es fácil, pues se enfrentan a quienes tienen todo el poder y están dispuestos a usarlo para conservarlo.

"Pero también sabemos que somos más los mexicanos que creemos en nuestro país y en su enorme capacidad para recuperar el rumbo", comentó.

A un año de la elección del 6 de junio de 2027, México enfrenta una decisión histórica.



MORENA ha concentrado un poder como no se había visto en décadas. Controlan instituciones, presupuestos y espacios que deberían servir a todos los mexicanos, no a un solo proyecto político.... — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) June 6, 2026