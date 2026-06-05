Américo Villarreal muestra su visa y niega vínculos con el huachicol

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal dio un breve mensaje a medios de comunicación en el que negó las acusaciones de Estados Unidos en su contra y esta vez, mostró su visa.

El funcionario negó tener vínculos con el huachicol fiscal y recordó su trayectoria antes de ser político: "Niego categoricamente cualquier acusación en mi contra sobre vínculos con el huachicol. Ustedes me conocen y saben que antes de ser gobernador fui médico".

Niega revocación de visa

Mientras leía el mensaje para los medios de comunicación, el gobernador sacó de su cartera la visa, que le permite ingresar a los Estados Unidos.

"Cuento con mi visa no he recibido notificación alguna de cancelación o revocación por parte de autoridad estadounidense, jamás he viajado a los Estados Unidos ocupando un documento distinto al que legalmente me corresponde", detallo.

Además afirmó que en ningún momento, ninguna autoridad le ha informado sobre la revocación de su documento o que exista alguna restricción o cancelación de la visa.

#AHORA| Gobernador de #Tamaulipas muestra su visa y niega señalamientos de LA Times.



Américo Villarreal niega tener un permiso especial para entrar a Estados Unidos. pic.twitter.com/Z4ao5g7qyk — Solangel Ochoa (@solangelochoa) June 5, 2026

¿Qué dice el articulo de LA Times contra Américo Villarreal?

Esta semana una publicación de un medio de comunicación de Estados Unidos encendió las alertas por dos presuntas revocaciones de visas a dos gobernadores mexicanos.

Se trata de Alfonso Durazo y Américo Villareal gobernadores de Sonora y Tamaulipas, respectivamente.

En este sentido, el artículo menciona que Villareal tendría redes de tráfico ilegal de combustibles, también conocido como huachicol.

También se hizo mención sobre una presunta revocación de su visa para ingresar a Estados Unidos. Sin embargo, el mandatario ha rechazado estas acusaciones sosteniendo que no existe evidencia pública o documentación oficial que respalde dichas acusaciones.