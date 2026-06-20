En un evento que se llevó a cabo en Tizimin, Carlos Bojórquez pidió un aplauso para el ex mandatario
Líder de Morena en Yucatán dice AMLO fue "el peor presidente de la historia"
Por: Jazmín Rodríguez
¿El qué? La noche de este sábado 20 de junio se llevaba a cabo un evento en Tizimin, Yucatán, entre representantes de Morena donde el líder estatal Carlos Bojórquez pidió la palabra.
En el evento el líder hablaba de Morena, sus aliados y lo importante que era el movimiento para el país y afirmo que gracias a la Cuarta Transformación (4T) a México le ha ido bien.
Cuando habló de quiénes habrían fundado al partido Morena, recordó que la 4T ya iba por su segundo piso y que esta la había iniciado "el peor presidente de la historia de Mexico".
"Morena y los partidos aliados somos la transformación de México, somos la Cuarta Transformación que ya va para si segundo piso, la inició el peor presidente que ha tenido México que se llama Andrés Manuel López Obrador a quien hay que darle un fuerte aplauso", dijo.
De acuerdo con las personas que difundieron el video en redes sociales, el dirigente de Morena, Bojórquez no se desdijo, ni interrumpió su discurso tras decir que AMLO era el peor presidente de Mexico y hasta pidió un aplauso para él.
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